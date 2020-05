Vider son casier en robe de bal

Pour s’assurer d’immortaliser leurs derniers instants au secondaire, des finissants de partout au Québec ont revêtu ces derniers jours leurs beaux habits de bal pour aller vider leur casier et chercher leurs manuels.

Photo Chantal Poirier

Pour Ève-Marie Thibault, 16 ans, l’idée de porter sa robe de bal pour retourner à l’école secondaire Rive-Nord, à Bois-des-Filion, où elle a passé les cinq dernières années était une occasion en or pour clore l’année d’une belle façon.

« Tous les derniers moments qu’on avait, on ne les aura pas. Prendre l’autobus une dernière fois, passer des moments avec nos amis qui s’en vont loin au cégep, remercier nos profs... Le but c’était de rendre cette journée triste un peu plus spéciale », explique-t-elle.

Photo courtoisie

Le mouvement né sur les réseaux sociaux s’est propagé à travers la province grâce à un groupe Facebook regroupant plus de 30 000 étudiants.

Dans certains cas, les bals sont reportés, mais dans d’autres, ils sont annulés, ce qui donnait ici au moins une occasion de porter la robe ou l’habit de leurs rêves.

Haie d’honneur

À l’école secondaire Hormisdas-Gamelin, à Gatineau, tous les finissants étaient accueillis avec des applaudissements, habit chic ou non. Ils pouvaient également immortaliser le moment en prenant une photo de finissant.

Photo courtoisie

Pour Emma Rodgers, qui s’était présentée à l’école dans sa robe rouge, l’accueil touchant a permis de mettre un baume sur la fin brusque de son secondaire.

« Ce que [le personnel] a fait, ça m’a marquée à vie. C’est une belle fin d’année, pas comme je l’avais imaginée, mais une belle fin d’année quand même. Ça m’a mis les larmes aux yeux », dit l’étudiante de 17 ans.

Noémie Joannette, 16 ans, a pour sa part eu droit à une haie d’honneur – en respectant la distanciation – en quittant pour la dernière fois son école secondaire.

« C’était très émouvant, j’ai pleuré en ramassant mes affaires dans mon casier. Plusieurs professeurs et surveillants étaient là et me complimentaient », dit-elle.

Rite de passage

Photo courtoisie

Les deux amies Frédérique Lanthier, 17 ans, et Rosalie Charbonneau, 16 ans, de la Polyvalen--te Sainte-Thérèse, tenaient à vivre ce rite de passage d’une manière ou d’une autre avant la rentrée au cégep.

« Ça a permis de rendre ma dernière journée d’école mémorable, au lieu que ce soit juste une journée en coton ouaté, explique Frédérique. Là au moins, je sais que je vais me souvenir de cette journée-là. On a essayé de rendre ça le plus magique possible. Ça a bouclé la boucle. »

Si plusieurs écoles ont décidé de reporter le bal à une date ultérieure, d’autres l’ont simplement annulé.

Photo courtoisie

C’est le cas pour Corentin Labouré, 17 ans, qui s’est rendu à la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, à Saint-Jean-sur-Richelieu, vêtu de son kilt bleu pour souligner la fin du secondaire.

« Le bal était censé représenter la fin du long chapitre qu’est le secondaire [...] Puisque c’est la dernière fois que j’allais à cette école en tant qu’étudiant, je voulais avoir un souvenir avec mon habit de bal », résume-t-il.