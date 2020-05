7 restaurants sur 10 en difficulté

Un nouveau rapport publié par Restaurants Canada montre que 7 restaurateurs sur 10 seraient incapables de s’acquitter de ses factures pour les 3 prochains mois.

Selon le vice-président fédéral et Québec de l’organisation, le portrait est assez «dramatique» qui ressort d’un coup de sonde auprès des membres.

«Faut bien comprendre que la restauration fait vraiment face à une tempête parfaite en matière de liquidité», explique David Lefebvre.

Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène, raconte M. Lefebvre. La fermeture complète ou partielle des établissements et les frais fixes (loyer, assurances et fournisseurs) que les propriétaires doivent continuer à payer sont les plus communs.

«Contrairement à l’ensemble du commerce de détail, il faut comprendre que les restaurants qui ont fermé ont perdu 100% de leur inventaire», précise David Lefebvre.

Pour éviter une fermeture massive des restaurants, M. Lefebvre pense que le gouvernement du Québec pourrait mettre en place des mesures contre les évictions commerciales. À son avis, une telle initiative donnerait la chance aux restaurateurs et aux propriétaires des locaux de trouver des terrains d’entente.

Autre mesure, le prolongement du programme de subvention salariale, qu’Ottawa a déjà prolongée au-delà du 4 juin, allègerait une partie des dépenses.

Le dirigeant de Restaurants Canada croit aussi qu’un programme de crédit ou de soutien pour refaire les inventaires serait bénéfique.

«Il y a des choses qui ont été faites pour les entreprises au niveau fédéral et au niveau du gouvernement du Québec à travers Investissement Québec. Mais maintenant qu’on va davantage vers une phase moyen-long terme de [relance] de l’industrie, c’est clair que ça va prendre un programme d’accompagnement plus prononcé spécialement pour les frais fixes», tranche David Lefebvre.