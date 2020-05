Cette prime qui fait mal à des religieuses

La Congrégation des Sœurs de Sainte-Croix est aux prises avec une éclosion de COVID-19 depuis avril. La situation semble se stabiliser, mais la direction lance un nouvel appel à l’aide.

Cette résidence privée dit souffrir d’un manque criant de personnel. Un premier appel avait été lancé pour du matériel médical et des tests de dépistage pour délimiter qui parmi les employés et les sœurs était contaminé par la COVID-19.

Un total de 34 contaminations est recensé, entre autres du côté de l’infirmerie, sur un total de 120 personnes. Chez les membres du personnel, on parle d’une trentaine de cas, ce qui fait que les besoins sont grands.

Le recrutement est devenu difficile pour la résidence privée. Elle fait affaire avec le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal quit dit aider et fournir des ressources, mais ne peut « rivaliser » avec le secteur public, notamment en raison de la prime pour les travailleurs dans le milieu de la santé.

Chez les résidents, on parle d’un âge médian de 90 ans. Dans d’autres situations, plusieurs sœurs seraient allées donner un coup de main, mais leur âge plus avancé ne leur permet pas, étant un facteur important dans les risques reliés au nouveau coronavirus.

« Notre personnel qui est demeuré fidèle est essoufflé, fatigué, épuisé », a déploré Sophie Ménard, directrice des ressources humaines, samedi en entrevue sur les ondes de LCN.

« Les journées sont longues. On essaie autant que possible de ne pas faire faire de temps supplémentaire à notre personnel pour s’assurer qu’il revienne le lendemain et effectuer son quart de travail. On essaie de contribuer avec du personnel externe. »

Mme Ménard mentionne des « découverts au niveau des infirmières. » Le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal dit offrir du soutien sous différentes formes. Entre autres, on dit qu’il y a eu évaluation des ressources, du matériel qui doit être fourni. Le 6 mai, on dit avoir envoyé une infirmière auxiliaire, deux aides de service, un bénévole qui étudie pour devenir préposé aux bénéficiaires, mais ce n’est apparemment pas assez.

Des gens de la Croix-Rouge se sont présentés pour faire des recommandations, mais ce que la direction des Sœurs de Sainte-Croix recherche, ce sont des paires de bras supplémentaires.