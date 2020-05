COVID-19: les écoles ne rouvriront pas en Nouvelle-Écosse

Les écoles de la Nouvelle-Écosse ne rouvriront pas leurs portes d’ici la fin de l’année scolaire, a annoncé vendredi le premier ministre Stephen McNeil.

Les autorités provinciales de la Nouvelle-Écosse ont également décrété que l’école à domicile se terminera le 5 juin.

Pour leur part, les enseignants continueront de travailler jusqu'à la fin juin pour compléter leurs évaluations.

«Je reçois des rapports indiquant que les élèves, les parents et les enseignants font un excellent travail avec l'apprentissage à domicile», a déclaré le premier ministre McNeil en point de presse.

«Je remercie les parents et autres membres de la famille qui font de leur mieux pour appuyer l'apprentissage de leurs enfants. Je remercie les éducateurs qui doivent également trouver un équilibre entre leur vie personnelle et leur travail. Il faudra poursuivre sur la même voie pendant un peu plus longtemps, mais je sais que vous êtes capables», a-t-il poursuivi.

Le gouvernement McNeil cible par ailleurs le 8 juin pour la réouverture des garderies, mais rien n’est confirmé encore à ce sujet. Des consultations sont en cours avec les différents secteurs d’activités pour planifier le déconfinement de la province.

Depuis le début de la crise de la COVID-19, la Nouvelle-Écosse a enregistré 1011 cas et 47 décès.