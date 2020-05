Des unités pour limiter la propagation des virus

Groupe Patrimoine touche du bois. L’entreprise compte aujourd’hui zéro cas de COVID-19 dans ses sept résidences. La direction craint toutefois l’impact qu’aura l’assouplissement des règles pour les personnes âgées.

«Cette semaine, j’ai un résident qui est parti avec sa voiture et je n’ai aucune idée où il est allé. À l’épicerie? Chez des amis? Cela cause un stress. On prend un risque. Cela fait deux mois qu’on s’assure que le virus ne rentre pas», indique le copropriétaire de l’entreprise, François Audet, trouvant que cette annonce est arrivée tôt dans le processus de déconfinement.

Le Groupe Patrimoine héberge environ 1300 personnes dans ses résidences pour personnes âgées ou atteintes de la maladie d’Alzheimer. La compagnie emploie 487 travailleurs à travers la province.

D’ailleurs, M. Audet digère mal le fait que la situation dans les CHSLD avec la pandémie ait récemment été généralisée pour l’ensemble de son industrie.

«Je n’ai aucun cas. Je sais que je ne suis pas à l’abri», avance-t-il. «Nous avons toutefois pris des mesures pour limiter les risques», poursuit-il.

Un modèle à suivre?

En 2017, lors de la construction de sa résidence Humanitae pour les personnes atteintes d’Alzheimer, à Québec, l’entreprise avait notamment pensé à créer des unités permettant de limiter les risques de propagation de virus.

À ce moment, il n’était pas question de la COVID-19. Groupe Patrimoine souhaitait limiter les éclosions d’influenza ou de gastro-entérite. Un modèle qui sera toutefois reproduit lors des prochaines constructions du groupe.

Chaque étage de l’immeuble de Lebourgneuf compte deux sections indépendantes hébergeant entre 12 et 15 résidents.

«Il y a également une arrière-scène. Les éléments souillés circulent à l’extérieur des maisonnées et les gens qui viennent porter les aliments ne rentrent pas. On limite ainsi les croisements», explique Philippe Voyer, professeur à l’Université Laval, qui avait collaboré aux plans pour la construction.

Des mesures qui vont durer

Comme plusieurs autres résidences au Québec, au cours des dernières semaines, le Groupe Patrimoine a resserré ses mesures de sécurité pour limiter les risques de propagation à travers son réseau.

«Il ne faut jamais baisser la garde. Il y a plus de surveillance. Les portes sont barrées. Je questionne mes employés. Malheureusement, ces mesures vont continuer. Il faut maintenir la distanciation sociale», conclut M. Audet.

Par ailleurs, le professeur à la faculté des sciences infirmières

Philippe Voyer mentionne que la COVID-19 représente un défi supplémentaire pour la gestion des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Humanitae compte une centaine de résidents.

«Pour un certain groupe de personnes, il faut miser sur des loisirs et des activités et faciliter les contacts avec les proches à partir de tablettes», explique-t-il. «Dans les salons, il n’a pas de nouvelles en continu. Les gens ne sont pas en mesure d’interpréter, mais ils vont comprendre qu’il y a une gravité et cela peut devenir une source d’anxiété. Certaines personnes sont plus fragiles au niveau des émotions. Il faut aussi coacher les familles afin de limiter le négatif lors des échanges», conclut-il.