Guillaume Lemay-Thivierge et le lâcher prise

Homme débordant d’énergie qui enchaîne les activités professionnelles, sportives et familiales, Guillaume Lemay-Thivierge n’allait pas être complètement stoppé dans son élan par le confinement. C’était une question d’équilibre mental.

«Ça se passe vraiment bien, mais c’est sûr que je me suis trouvé des activités. Je ne pouvais pas rien faire», dit-il.

Grand amateur de plein air, il s’est découvert une passion pour la marche dans le bois. Chez lui, il s’affaire à réparer des choses et s’assure de bouger beaucoup, avec ou sans ses enfants et son amoureuse.

«Je me garde actif et je prends le temps de faire un yoga à la maison: il y a des sites internet qui explosent à quel point il y a du monde disponible pour t’aider à bouger, à faire toutes sortes d’affaires, confie-t-il. Je me trouve des affaires bien stupides comme tennis-mur. [...] J’ai une balle en mousse et une mini-raquette de tennis. Je joue comme si j’étais un enfant et je m’épuise.»

En développement

Conscient de la chance qu’il a de pouvoir rester à la maison, il lui a par contre fallu saisir toutes les occasions professionnelles qui se sont présentées à lui, surtout au cours des premières semaines.

«C’est moi qui ai fait la réalisation de la dernière semaine de “District 31” qu’on a vue parce qu’après, c’était vraiment “rentrez chez vous”. Les tournages se sont arrêtés. Bref, pas de possibilité de réalisation, mais on a fait un balado avec Vincent et Jessica chacun chez soi, sur nos téléphones avec Skype, où on pouvait se voir. Ça, en télétravail, ça fonctionne.»

«Tous les projets qui sont en développement, tu peux continuer à les développer, ajoute-t-il. Ça, c’est une bonne nouvelle: tu peux continuer à avoir des “brainstorms”, des réunions - par Skype toujours - et avancer les projets.»

«J’ai tourné une pub à distance de Hyundai, au niveau de la voix. Ce qu’on peut faire, on le fait. [...] Ce qui n’est pas possible, tu attends de voir ce qui va se passer avec ça. C’est la santé d’abord. On accepte et on cautionne ça en tant que Québécois et citoyens.»

Le présent et l’avenir

Même si les occasions de travailler se font plutôt rares, Guillaume Lemay-Thivierge conserve le positivisme qu’on lui reconnaît bien. «Dès que ça va recommencer, je vais recommencer aussi. J’avais des spectacles - “Ladies Night”, “Fais-toi une belle vie” - des conférences; tout ça est annulé, reporté on l’espère.»

«Essayons d’être le mieux possible, dit-il aussi. On dirait que c’est un exercice qui nous fait prendre plein de choses en ligne de compte. On se rend compte à quel point on allait vite, à quel point on était surchargés. Là, juste de s’occuper de nos enfants [il a appris à son plus jeune à ne pas avoir peur du noir, NDLR], de faire à manger et peut-être de leur donner une petite leçon d’école de 15 minutes, c’est déjà “full”! Imagine avant à quel point on en a rentré sous pression.»

En plus du rythme de vie, c’est assurément le monde du travail qui va changer, croit le père de quatre enfants. «Je souhaite que tous les patrons se rendent compte que la personne, même si elle est chez elle, si le travail est bien fait, il n’y en a pas de problème. Ça vaut le même montant.»

Plaidoyer pour la télé

Les applications web, très peu pour Guillaume Lemay-Thivierge. L’artiste préfère de loin consacrer du temps à ce qui se fait au petit et au grand écran.

«Ce que Télé-Québec a fait avec “L’école à la maison”, je trouve ça génial. Je trouve bien qu’on dise “revenez à la télévision”. Je trouve qu’internet a pris tellement de place, mais pour moi, ça ne remplace pas complètement la télévision. Un peu comme les gens disaient, à une autre époque : “le cinéma ne remplacera pas le théâtre”. C’est encore vrai aujourd’hui.»

«Pour moi, l’internet et les sites web avec la télévision, c’est la même chose, ajoute-t-il. Je suis celui qui dit “revoyez des films avec vos enfants, retournez à la télévision tant qu’à aller juste sur la tablette. Des fois, je dis à mon fils : “là, lâche le jeu et viens regarder des histoires”.»