Hockey féminin: «On doit se serrer les coudes» -Marie-Philip Poulin

Comme tous les sports sur la planète, le hockey féminin n'a pas été épargné par la pandémie de coronavirus. Toutefois, les ardeurs des hockeyeuses ne seront pas freinées pour autant.

Marie-Philip Poulin fait partie des 200 joueuses, plus ou moins, qui forment l'Association des joueuses de hockey féminin professionel, créée en mai 2019.

«Je pense que cette année, le hockey féminin, ç’a été très difficile, a confié la Québécoise, samedi, lors de l'émission Salut Bonjour Weekend sur les ondes de TVA. Malheureusement pour nous, le Championnat du monde, notre cerise sur le sundae, a été annulé. Je pense qu’on doit se serrer les coudes. On croit beaucoup à l’association qu’on a créée, les filles des États-Unis et celles du Canada. On est toutes ensemble pour la même raison, créer cette ligue. La santé de tout le monde, c’est plus important. On va prendre une petite pause et on va continuer.»

Cette nouvelle association a vu le jour à la suite de la fermeture de la Ligue canadienne de hockey féminin et de l'insatisfaction de plusieurs joueuses de la façon dont fonctionne la Ligue nationale de hockey féminin.

«Notre ligue avait fermé ses portes l’année passée, a continué Poulin. Alors cette année, il a fallu créer quelque chose. On a créé cette association pour pouvoir jouer. Ce n’était pas des matchs chaque fin de semaine, mais malgré tout, on a été capable d’avoir des commanditaires qui nous ont aidé à créer des "showcases". [...] On veut vraiment créer ça pour la nouvelle génération.»

Une expérience mémorable

Poulin ainsi que quelques autres joueuses ont eu la chance de prendre part au weekend des étoiles de la LNH, en janvier dernier. C'était une occasion pour elles de démontrer bien des choses.

«Pour nous, c’est vraiment être un modèle, a continué la joueuse de 29 ans. Quand nous sommes allées au weekend du Match des étoiles de la LNH, c’était super le fun. Avant la partie, on était autant stressées qu’une finale olympique. Car c’était plus que représenter nous-mêmes. On représentait toutes les filles de notre association, le futur du hockey féminin. Il fallait mettre un bon show sur la glace. [...] Ce n’est pas un travail pour nous, c’est notre passion. Alors, on continue.»