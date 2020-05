Il séduit les multinationales avec sa machine qui tue les virus

Un fabricant québécois de présentoirs réfrigérés, devenu manufacturier après avoir été déçu de la qualité des produits qu’il faisait faire en Chine, séduit les multinationales avec son nouvel appareil pour désinfecter.

• À lire aussi: Des unités pour limiter la propagation des virus

« On faisait affaire avec des usines en Chine, mais on avait toujours des problèmes de qualité, alors on a décidé en 2016 de faire tout nous-mêmes. On a investi 6 millions $ pour développer les produits ici », confie le président de MTL Technologies, Mark Bedard.

Fondée en 1997, sa PME familiale de Chambly se fiait au départ à des usines chinoises pour fabriquer ses frigos et présentoirs réfrigérés, mais quelque chose clochait.

Courtoisie

« Ils changeaient les choses pour économiser un dollar, mais nous, tout est homologué, alors si on change un élément, ça ne marche plus. On avait des problèmes de qualité de composantes, qui ne marchaient plus après trois mois. On a décidé de tout faire ici nous-mêmes », explique l’homme d’affaires.

Aujourd’hui, cette décision lui sourit. Son chiffre d’affaires tourne autour de 15 millions $. PepsiCo, Nestle et Kraft-Heinz s’arrachent ses réfrigérateurs.

« On fait deux sortes de frigos. On a une ligne avec des portes et des frigos ouverts pour les épiceries. Et les deux vont très bien », poursuit Mark Bedard, dans le domaine de la réfrigération depuis trois générations, avec un fils qui suit sa voie.

Courtoisie

Même si son usine de 40 employés à Chambly et celle de Plattsburgh de 30 employés roulent à moitié en raison de la pandémie, le président de la PME ne s’inquiète pas. Au contraire, la crise actuelle a fait mûrir une invention dans la tête de l’entrepreneur.

Nouvelle machine

Début avril, en regardant le téléjournal, Mark Bedard a eu l’idée de fabriquer une machine pour désinfecter les masques et les effets personnels des travailleurs.

« Le lendemain, j’ai pris un cabinet à l’usine. J’ai mis des lumières spéciales à rayons ultraviolets. Au lieu de la réfrigération, j’ai mis du chauffage avec une minuterie et une rotation », explique Mark Bedard.

Quelques jours plus tard, sa machine était testée par le Centre universitaire de santé McGill (CUSM), qui doit lui donner son verdict au cours des prochains jours.

Courtoisie

« Le CUSM est extrêmement enthousiaste à ce sujet et croit que cela peut changer la donne pour l’industrie des soins de santé à ce moment critique, ajoute son gendre et vice-président de l’entreprise Roberto Panetta. On a des discussions avec le Conseil national de recherches Canada (CNRC) afin d’obtenir du financement. »

En pleine pandémie, MTL Technologies espère pouvoir sauver des vies, et de l’argent public, en aidant le système de santé à faire face à la pénurie d’équipement, souligne-t-il.

Avant même que ses tests plus poussés aient été effectués, le nouveau produit de MTL Technologies a piqué la curiosité des multinationales, qui l’ont déjà approché pour connaître le prix de cette armoire désinfectante « faite au Québec ».

« Bombardier, VIA Rail, Whole Foods et Apple nous ont déjà contactés pour discuter des prix », conclut avec fierté son président Mark Bedard, qui compte déjà parmi ses clients les plus grandes entreprises américaines qui lui font confiance.