Little Richard, un des pionniers américains du rock and roll, connu pour ses hymnes entrainants comme «Tutti Frutti» ou «Long Tall Sally» et sa présence endiablée sur scène, est mort samedi à l'âge de 87 ans, a annoncé son fils au magazine Rolling Stone.

Les causes de la mort de cette légende de la musique américaine qui, à l'instar de Chuck Berry ou Fats Domino, a permis dans les années 1950 l'émergence d'un genre nouveau, le rock and roll, ne sont toujours pas connues.