Peu de marge de manœuvre pour déconfiner Montréal

Des données publiées vendredi par l’Institut national de la santé publique du Québec n’ont rien de rassurant mais, surtout, font dire aux experts que Montréal ne bénéficie pas d'une grande marge de manœuvre en ce qui a trait au déconfinement.

Ainsi, les projections d’évolution de la pandémie montrent que la COVID-19 pourrait faire plus de 150 morts par jour dans la métropole au mois de juillet. Fait important à noter, ce chiffre exclut les possibles décès en CHSLD.

Le déconfinement pourrait aussi entraîner une hausse de cas significative pouvant atteindre 10 000 cas de contamination par jour au mois de juin.

«Il y a de l’incertitude beaucoup dans les données actuelles. C’est certain que dans la région de Montréal, on ne voit pas la décroissance qui est marquée dans le reste de la province. Ce qui est assez certain, c’est que la marge de manœuvre est mince», explique le Dr Gaston De Serres, médecin épidémiologiste à l’Institut national de santé publique du Québec.

Selon lui, il est aussi certain qu’une hausse de contact entre les personnes se traduira par une hausse de contamination, en l’occurrence de cas.

«La question n’est pas est-ce qu’il va y avoir plus de cas? C’est est-ce que cette quantité de cas là va rester tolérable? Est-ce que le système de santé va être capable d’accueillir les gens qui vont être malades?» laisse tomber M. De Serres

Reste maintenant à voir comment le gouvernement du Québec se positionnera face à ses prévisions.

Déjà, Québec a repoussé d’une autre semaine la réouverture des commerces et des écoles pour le Grand Montréal. Ces derniers pourront reprendre leurs activités à compter du 25 mai.

Selon le plus récent bilan, à elle seule l'Île de Montréal comptait 18 855 cas de COVID-19 et recensait 1760 décès.

Pour sa part, la direction régionale de la santé publique de Montréal dit avoir pris connaissance des prévisions, mais affirme vouloir en faire l’analyse avant d’émettre quelconque réaction.