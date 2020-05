Prévost Car licencie 300 travailleurs au Québec

La crise frappe de plein fouet le constructeur d’autocars Prévost, qui supprime 300 postes à son usine de Sainte-Claire, dans Chaudière-Appalaches.

C’est donc le tiers des 900 travailleurs de l'usine qui perdra son gagne-pain au cours des prochaines semaines.

«La demande pour les autocars interurbains a baissé de 60 à 65% en Amérique du Nord», explique Emmanuelle Toussaint, vice-présidente chez Volvo, société mère de Prévost.

«La subvention salariale du gouvernement fédéral nous a permis de limiter les mises à pied, mais ça reste une mesure temporaire, ajoute-t-elle. Nous prévoyons que la crise perdurera pendant plus que quelques mois. Probablement jusqu’à la fin de l’année.»

Livraisons repoussées

Peu de clients ont annulé leurs commandes jusqu’ici, mais plusieurs d’entre eux ont reporté à plus tard les livraisons d’autocars prévues en 2020, précise Mme Toussaint.

En décembre 2019, Prévost annoncé une commande de 260 millions $, la plus importante de son histoire, pour 307 autocars à livrer de 2020 à 2022. Or, l’acheteur est la Metropolitan Transportation Authority de New York, qui connaît actuellement d’importantes difficultés financières en raison de la chute sans précédent de son achalandage.

La production est suspendue depuis le 24 mars à l’usine de Prévost. Les activités ne reprendront que le 1er juin.

Nova Bus

Pour l’instant, l’autre filiale de Volvo au Québec, le constructeur d’autobus urbains Nova Bus, n’entend pas effectuer de mises à pied parmi ses quelque 1000 salariés de Saint-Eustache et de Saint-François-du-Lac. Le retour au travail s’amorcera lundi.

Les sociétés de transport en commun ont vu leur achalandage plonger de plus de 80 % en raison de la pandémie et des mesures de confinement, mais la plupart d’entre elles continuent de prendre possession des autobus qu’elles ont commandés.

«Il y a même des sociétés qui viennent de lancer des appels d’offres pour des livraisons en 2021 ou en 2022», relève Emmanuelle Toussaint.

Nova Bus reste toutefois prudente, étant bien consciente de la fragilité financière de plusieurs de ses clients.