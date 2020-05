Un geste solidaire pour la restauration

Une initiative temporaire a été créée afin d’aider les restaurateurs à générer des profits à court terme en leur permettant de vendre leurs vins sur une nouvelle plateforme.

Le site onlevenotreverre.ca pourrait faire tourner un peu l’inventaire des restaurateurs participants dont la plupart sont toujours fermés à l’heure actuelle.

Le projet a pris naissance chez Celliers Intelligents, une entreprise québécoise spécialisée en intelligence artificielle, notamment dans la gestion des inventaires et des approvisionnements en vin pour l’industrie de la restauration.

Un peu d’argent

« On s’est dit que si on ne faisait rien, on allait y passer aussi. Les restaurateurs cherchent par tous les moyens d’éviter la faillite. Nous voulions trouver une solution concrète pour les aider », explique le président Guy Doucet.

Dans le secteur de la restauration, une très grande partie de la marge bénéficiaire est attribuable à la vente d’alcool.

« Nous avions déjà une plateforme 100 % opérationnelle. Nous avons obtenu l’accord des autorités pour procéder à la vente des vins des restaurateurs sur notre plateforme de commerce électronique », soutient M. Doucet.

L’entente avec la SAQ stipule que les titulaires de permis sont autorisés à revendre leurs vins sur la plateforme www.alfred.vin dans le cadre du projet « On lève notre verre ». La SAQ a accepté de n’exiger aucuns frais de contrôle.

Les restaurateurs québécois titulaires de permis pourront s’inscrire sur la plateforme onlevenotreverre.ca.

Achat solidaire

Le public sera invité à encourager ses restaurateurs préférés selon le principe de « l’achat solidaire ».

Pour chaque vente, un montant de 15 $ est ajouté au prix d’achat de la bouteille ou sur la valeur marchande telle qu’établie par Celliers intelligents. Ce montant est un don que le client accepte de faire à son restaurateur.

« Nous sommes convaincus que de veiller sur un marché comme la restauration permettra de préserver les producteurs locaux et les milliers d’emplois qui y sont rattachés », termine M. Doucet.