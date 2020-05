Une invention ingénieuse pour les câlins en quarantaine

Une enseignante du primaire qui s’ennuyait de ses élèves a trouvé un moyen sécuritaire et pratique de les prendre dans ses bras.

Avec 12 sacs en plastique et un peu de créativité, Shelby Pavelka, de l’Indiana, a bricolé une paroi de plastique équipée de trous pour les bras pour que sa femme, Kelsey, puisse faire un câlin à ses élèves.

«J’ai eu des élèves qui sont arrivés en courant, s’est exclamée l’enseignante de deuxième année dans une entrevue avec CNN. Après, on s’est fait des câlins et on a pris de nos nouvelles. Il y a beaucoup de mouvements de danse et de blagues impliqués».

Mme Pavelka a vu l’idée circuler sur le réseau TikTok avant de s’en inspirer et de l’adapter. Elle a rajouté un tabouret pour que les plus petits soient à sa hauteur. Le système de câlins de quarantaine est équipé de plusieurs désinfectants utilisés entre chaque utilisation.

«Plusieurs parents m’ont dit que leurs enfants en avaient vraiment besoin», a-t-elle dit, se référant à un contact humain. Jusqu’à présent, 14 de ses étudiants sont déjà venus la visiter et recevoir leur câlin.