64 travailleurs infectés à la COVID-19 à l’usine Cargill de Chambly

Une éclosion de COVID-19 a touché pas moins de 64 travailleurs de l’usine de transformation de viande Cargill, à Chambly.

Pour limiter le gaspillage alimentaire, l’usine fermera temporairement ses portes à partir de mercredi.

Au total, 171 employés de l’usine, dont les personnes infectées, ont été retirés de leur milieu de leur travail et ont été mis en quarantaine, a confirmé à TVA Nouvelles Roxane Larouche, porte-parole du syndicat des Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC).

D’autres détails à venir.