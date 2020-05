Cancéreuse, elle craint de se retrouver sans revenus

Une dame de Rivière-du-Loup qui pourrait se retrouver sans revenus d’ici quelques mois à la suite d’un cancer implore les compagnies d’assurances de faire preuve d’un peu plus de souplesse et de compréhension.

En juillet 2018, Nancy Dumont a reçu un diagnostic de cancer du sein. La femme de 50 ans qui travaille dans un organisme d’aide à la recherche d’emplois s’est alors retrouvée sur le chômage pour une période de quinze semaines, puis, en novembre 2018, elle a pu bénéficier de l’assurance invalidité incluse dans le plan offert par Desjardins à son travail.

« En décembre 2018, je devais avoir une mastectomie complète avec reconstruction immédiate, mais comme il n’y avait pas de plasticien à Rivière-du-Loup, mon dossier a été envoyé à Lévis », a-t-elle fait savoir lorsque jointe au téléphone.

Cependant, rien ne s’est déroulé comme prévu. Devant une liste d’attente qui débordait, Mme Dumont a finalement été opérée à l’hôpital de Rivière-du-Loup pour sa mastectomie, sachant du même coup qu’elle ne pourrait avoir une reconstruction qu’un an après la fin des traitements de radiothérapie.

COVID-19

Malgré de multiples complications, la dame voyait donc venir le mois de mars 2020 avec beaucoup d’espoir et d’enthousiasme.

Elle avait rencontré le plasticien qui devait effectuer sa reconstruction, sa demande d’admission à l’Hôtel-Dieu de Lévis était faite, mais l’apparition de la COVID-19 est venue tout saper parce que son cas n’est pas prioritaire.

« C’est correct ! Mais jeudi, quand ma compagnie d’assurance m’a dit que mes prestations allaient être coupées en novembre prochain parce qu’elles ont une durée de deux ans, j’ai braillé ma vie », a mentionné la dame, qui est certaine de ne pas être seule dans cette situation.

« La convalescence prend trois mois. Si j’ai ma chirurgie avant novembre, ça va... mais si je l’ai après, je ne serai admissible à rien », a-t-elle ajouté, découragée.

Pénalisée à différents niveaux

« Je suis pénalisée par le réseau de la santé, et là, les assurances me disent que passé deux ans, je n’ai plus droit aux prestations », a-t-elle ajouté en soulignant que si le gouvernement mettait la vie en suspend, les compagnies d’assurances privées devaient forcément s’adapter.

« La reconstruction, pour moi, c’était une façon de boucler la boucle sur le cancer... Je veux bien attendre. Comprendre que je ne suis pas un cas prioritaire, mais les assureurs devrait faire preuve d’humanité aussi en ce temps de crise. Dans une situation exceptionnelle, ça prend des mesures exceptionnelles », a-t-elle laissé tomber en terminant.