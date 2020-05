Céline écrit un message touchant pour sa première fête des Mères sans sa maman

Céline Dion a publié un message très touchant à la mémoire de sa mère pour souligner la fête des Mères, une première sans Thérèse, décédée le 17 janvier dernier.

La chanteuse a publié dimanche une photo de ses parents entourés de tous leurs enfants, accompagnée d'une légende dans laquelle elle envoie tout son amour à sa mère et lui demande aussi un petit (très grand?) service:

«On pense à toi tous les jours et tu nous manques bien sûr... J’aimerais te demander de continuer à veiller sur nous et à nous protéger. J’ai pensé aussi que peut-être tu pourrais demander à Mère Nature si elle ne pourrait pas trouver une solution à cette crise mondiale, et surtout aider le grand nombre de personnes qui sont maintenant dans le besoin.»

Un message touchant qui a récolté plusieurs milliers de mentions J'aime en quelques heures à peine.

