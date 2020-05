CHSLD: l’arrivée des militaires fait une différence pour le personnel soignant

Les premières semaines en CHSLD ont été un véritable enfer pour une jeune étudiante en soins infirmiers venue prêter main-forte, mais depuis l’arrivée des militaires, la situation a changé du tout au tout.

• À lire aussi: «Des problèmes connus à Montréal-Nord» avant la crise sanitaire

• À lire aussi: La peur de parler, de perdre son travail en CHSLD

• À lire aussi: La COVID-19 dans les entrailles d’Urgences-santé

«Ils apportent beaucoup de positif. Grâce aux militaires, on a le temps de prendre le temps avec les patients. Ils s’adaptent super bien», a constaté Ariane Hurteau, qui achève sa première année en soins infirmiers à l’Université de Montréal.

Son travail était beaucoup plus désincarné, quand elle a décidé de se porter volontaire pour être préposée aux bénéficiaires dans un CHSLD de Laval à la mi-avril.

Sans grande expérience, elle avait à sa charge 14 résidents, dont 13 étaient infectées par la COVID-19 à sa première journée de travail.

«J’ai vu des choses qu’une infirmière en début de carrière ne devrait pas voir habituellement», a-t-elle confié.

Images traumatisantes

Ariane Hurteau pense entre autres à toutes ces personnes qu’elle a vues mourir au bout de leur souffle, la langue devenue bleue tellement chaque respiration est une épreuve.

Car contrairement à ce qui a été relayé, les personnes âgées peuvent être très souffrantes dans les dernières de leur vie quand elles combattent le virus.

«Quand on dit que c’est très rapide, c’est vrai, mais les personnes sont quand même extrêmement souffrantes, surtout qu’il y en a à qui on ne prescrit même pas de sédatifs, comme la morphine. Ou en tout cas, souvent, ça arrive vraiment à la toute dernière minute», a raconté la jeune femme de 23 ans, qui s’interroge sur cette façon de faire.

Mourir dans la dignité

Ces scènes bouleversantes font évidemment toujours partie de son travail. Mais au moins, l’arrivée des militaires permet au personnel d’offrir une meilleure dignité aux résidents, qu’ils soient atteints du coronavirus ou non.

«Quand je suis arrivée, ça pouvait me prendre 25 minutes changer une couche. J’étais seule et je n’avais jamais fait ça. Aujourd’hui, quand je suis aidé, ça peut me prendre à peine cinq minutes», a illustré Ariane Hurteau.

Les techniciens médicaux, une profession militaire dont la formation peut s’apparenter à celle d’un paramédic, sont très bien outillés pour ce genre de tâche, a constaté l’étudiante en soins infirmiers.

Les membres des forces armées qui n’ont pas ce cursus sont plutôt affectés à un rôle qui n’a pas à voir avec les soins, comme la décontamination du CHSLD.

«Ça nous permet de prendre plus de temps avec les patients. L’autre jour, par exemple, on a eu le temps de raser et laver un homme qui avait la COVID, ce qu’on n’aurait pas pu faire quand je suis arrivée. Je trouve que c’est très important», a souligné Ariane Hurteau, désormais convaincue de vouloir faire carrière dans le réseau de la santé.