Fête des Mères: jamais une simple visite n'a fait autant de bien...

Pour la fête des Mères, les aînées de la Mauricie logées en résidences privées ont eu droit à tout un cadeau : elles ont reçu leur première visite en plusieurs semaines, dimanche.

Des visites d’une heure ont eu lieu à l’extérieur, où la distanciation physique a été conservée, avec port du masque obligatoire.

Voilà qui est mieux que rien pour beaucoup de mères et leurs filles, sans doute très heureuses de l’assouplissement des mesures de confinement des aînés annoncé par le gouvernement provincial dans la dernière semaine - mesures prises en conséquence de la propagation de la COVID-19.

« Au début [du confinement], la première fois, j’étais venue la voir pour lui apporter des choses, des grignotines pour la gâter un peu, a raconté une dame en visite à sa mère dans la région, en entrevue avec TVA Nouvelles. Je ne pouvais vraiment pas l’approcher. Il avait fallu que je laisse le sac dans la porte entrouverte à l’entrée et que je me sauve quasiment en courant. J’ai trouvé ça difficile. De pouvoir être avec elle pendant une heure et jaser, ça fait du bien. »

Cette situation allégée n’est valide que pour les résidences privées de personnes âgées. Les Centres d’hébergement de soins longue durée (CHSLD) sont toujours confinés.

Mais quand même : du côté du CHSLD Laflèche, à Shawinigan, une des résidences publiques les plus affectées par la propagation de la COVID-19 dans la province, on a prévu des activités et de l’animation pour souligner la fête des mères.

Les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec totalisaient 1558 cas du nouveau coronavirus en date de dimanche après-midi.