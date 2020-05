Le nombre de cas chute à son plus bas niveau en Ontario en plus d'un mois

Pas moins de 178 Canadiens ont perdu la vie au cours des dernières 24 heures en raison de complications liées à la COVID-19.

Du nombre, la grande majorité se trouve au Québec. En effet, la province a annoncé 142 nouveaux décès dimanche pour un total de 2928 à ce jour, tandis que le bilan des infections s'est accru de 735 cas pour un total de 37 721.

Le taux de mortalité ne cesse de grimper dans la province. Au cours de la dernière semaine, plus de 100 familles par jour, en moyenne, ont pleuré la perte d'un être cher, un nombre en hausse de près de 20 % par rapport à la semaine précédente.

Ces constats arrivent alors que le Québec s'apprête à poursuivre son plan de déconfinement, lundi, avec la relance de tous les types de chantiers et la réouverture des écoles primaires et garderies hors de la région de Montréal. Les manufactures pourront aussi reprendre leurs activités, mais avec un personnel réduit si elles comptent plus de 50 employés.

Baisse en Ontario

De son côté, le nombre de nouveaux cas annoncés jour après jour en Ontario a poursuivi la lente diminution, dimanche, avec le plus petit bilan annoncé depuis plus d'un mois.

En effet, la province la plus populeuse du pays a fait état dimanche de 294 nouvelles infections répertoriées sur son territoire, ce qui lui a fait franchir le cap des 20 000 cas de COVID-19 à ce jour. Trente-cinq décès ont aussi été annoncés.

Malgré tout, il s'agit d'un résultat encourageant pour cette province qui assiste à une lente décrue de son nombre de cas quotidien. En fait, il faut remonter au 31 mars dernier pour trouver une autre journée sous la barre des 300 cas quotidiens dans cette province, alors que 260 cas avaient été annoncés.

Cette nouvelle est d'autant plus bienvenue en Ontario que la province doit poursuivre son plan de déconfinement, lundi, en permettant la réouverture des parcs provinciaux. Cette mesure suit le feu vert accordé lors des derniers jours aux pépinières et aux quincailleries pour qu'elles puissent reprendre leurs activités.

L'Alberta est la seule autre province au Canada à avoir annoncé un nombre important de nouveaux cas de COVID-19, soit 96, en plus d'un décès.

Le Canada cumulait, en début de journée dimanche, un total de 68 848 cas de COVID-19, incluant 4871 patients ayant perdu leur combat contre la maladie, selon les plus récents bilans diffusés par les différentes provinces. Il est à noter que certaines d'entre elles n'ont pas mis leurs chiffres à jour dimanche.

La situation au Canada:

Québec: 37 721 (2928 décès)

Ontario: 20 238 (1634 décès)

Alberta: 6253 (117 décès)

Colombie-Britannique: 2330 (129 décès)

Nouvelle-Écosse: 1018 (47 décès)

Saskatchewan: 564 (6 décès)

Manitoba: 287 (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 261 (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 120

Île-du-Prince-Édouard: 27

Yukon: 11

Territoires du Nord-Ouest: 5

Nunavut: 0

Canadiens rapatriés: 13

Atteints par le virus: 68 848

Décès: 4871