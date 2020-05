Le papa aussi a fait sa valise pour l’hôpital

Pour lire le dossier complet sur les bébés de la pandémie, cliquez ici.

Il n’y a pas que la maman qui fait sa valise pour l’hôpital en temps de pandémie, le papa aussi !

Bébé : Tristan Guy

Tristan Guy Mère : Mélanie Bouchard-Gosselin

Mélanie Bouchard-Gosselin Père : Jean-Thomas Guy

Jean-Thomas Guy Date de naissance : 24 avril 2020

24 avril 2020 Ville : Belœil

Pour la naissance de Tristan, Mélanie Bouchard-Gosselin, 30 ans, de Beloœil, et son conjoint, Jean-Thomas Guy, ont préparé chacun une valise.

Une fois entré à l’hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe pour accompagner sa femme, le papa n’avait plus le droit de sortir à cause des mesures mises à place pour prévenir la propagation du coronavirus.

Photo courtoisie

« On avait été avisés à l’avance. En temps normal, on a droit à deux accompagnateurs, mais à cause de la COVID-19, c’était une seule personne. Si mon chum n’avait pas été là, j’aurais pu y passer. C’était tellement difficile, j’avais besoin de lui. C’est lui qui m’a protégée », confie la maman.

Un bébé pas pressé

La femme qui mesure 5 pieds et 1 pouce sait de quoi elle parle : elle a donné naissance à un bébé de 10,6 livres.

Après plus de trente heures de travail, elle a accouché par césarienne le 24 avril à 40 semaines et 4 jours. Tristan ne semblait pas du tout pressé de sortir.

« Vu le temps qu’on a passé à l’hôpital, on a eu affaire à plusieurs équipes médicales. On voyait les mêmes visages revenir. Chacun avait un mot d’encouragement », relate-t-elle.

Masques et gants

Le couple de Belœil, qui est devenu parent pour la première fois, réside entre l’hôpital Honoré-Mercier, à Saint-Hyacinthe, et l’hôpital Pierre-Boucher, à Longueuil. Lorsqu’elle a été dirigée vers Saint-Hyacinthe pour accoucher, la nouvelle mère et son conjoint ont été soulagés.

« Cela m’a rassurée, car il y a beaucoup moins de cas de COVID -19 à Saint-Hyacinthe », ajoute la conseillère en ressources humaines pour Les Habitations Trigone.

À son admission, elle n’a pas subi de test de dépistage pour le coronavirus, mais elle a dû répondre aux questions d’usage.

Les membres du personnel portaient des masques et des gants dès qu’ils entraient dans la chambre. Le papa aussi devait porter un masque en leur présence.

Inoubliable

Le fait d’accoucher dans un contexte de pandémie a quelque chose d’inoubliable pour la jeune mère.

« Au début, je trouvais ça stressant. J’avais peur d’aller à l’hôpital. Finalement, j’ai été rassurée. Je vais me rappeler à quel point c’était très tranquille sur les étages, car il n’y avait aucune visite permise », ajoute-t-elle.

« Ce qui est le plus difficile, c’est le retour à la maison puisque nos familles ne peuvent pas venir nous voir et prendre le bébé dans leurs bras », poursuit Mélanie Bouchard-Gosselin.

Les grands-parents ont quand même pu admirer ce petit trésor en restant à distance, dans leur voiture, dans le stationnement de la résidence du couple.

« On se débrouille comme on peut », conclut Mélanie.