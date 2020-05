Les élus s’opposent à la réouverture du Bas-Saint-Laurent

L’inquiétude est à son comble au Bas-Saint-Laurent alors que les régions seront déconfinées à compter du 18 mai.

Or, les élus de l’endroit souhaiteraient plutôt que l’accès à leur territoire demeure restreint.

«La table régionale des élus a pris une décision il y a deux semaines en disant qu’il fallait que les conditions de l’Organisation mondiale de la santé soient rencontrées pour qu’éventuellement les barrières soient levées», explique Michel Lagacé, préfet de la MRC Rivière-du-Loup.

Selon celui qui est aussi maire de St-Cyprien, l’inquiétude est surtout dû au fait que la situation n’a pas l’air sous contrôle dans l’ouest de la province, contrairement à l’est. D’autant plus que l’âge moyen est plus élevé dans la région, plaide M. Lagacé. En effet, 25% de la population est âgée de 65 ans et plus.

En dépit du fait que la situation est sous contrôle dans le Bas-Saint-Laurent – où on compte 36 cas et 1 décès – une pétition circule afin de faire maintenir les barrages.

Dans les huit territoires de la MRC, 17 élus sur 18 sont d’accord avec le maintien de la fermeture, précise M. Lagacé. Seul le maire de Rimouski s’y oppose.

«Dans notre cas à nous on dit qu’on fait confiance à la direction de la santé publique [régionale]. Mais il ne nous apparait pas à ce moment-ci que les conditions sont réunies pour lever les barrières à l’entrée ouest du Bas-Saint-Laurent, notamment», ajoute le maire.

Ainsi, Michel Lagacé propose que la région accueille d’abord les propriétaires de résidences secondaires et d’instaurer des mesures volontaires de quarantaine.

«On veut se donner les moyens les Montréalais [et] les gens d’autres régions. Et la meilleure façon c’est de demeurer à ce moment-ci une zone froide», dit-il.

Ainsi, le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup prône un processus par étape et dans le bon ordre pour protéger la population.