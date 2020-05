«Une chance qu’on s’a»: proches malgré la distance

L’émission spéciale «Une chance qu’on s’a», diffusée dimanche soir, à 19h30, sur les ondes de TVA et de Télé-Québec, promet de rapprocher les gens en cette période de confinement.

«C’est particulier de travailler comme ça, mais malgré cette distance-là, je te dirais qu’on se sentait très, très proches les uns des autres», raconte Marie-Claude Barrette, une des six présentateurs de la soirée.

Ceux-ci étaient seuls au moment du tournage, entourés d’une équipe masquée. Des cercles étaient dessinés au sol afin de s’assurer que la distance de deux mètres soit toujours respectée par les présentateurs.

L’animatrice croit que cette émission rapprochera également ceux qui ne peuvent être avec leur famille, surtout en cette journée de la fête des Mères.

«C’est vraiment un spectacle où la trame de fond est l’entraide, la solidarité, mais aussi la vulnérabilité, parce qu’on est très vulnérables devant ce qui se passe. Mais le fait qu’on soit ensemble, c’est comme si on se protégeait les uns les autres. Et la musique, on sait à quel point c’est important pour notre santé mentale, pour notre état», constate-t-elle.

Même si elle est une des présentatrices de la soirée, Marie-Claude Barrette n’a pas vu plusieurs des numéros qui seront diffusés lors de ce rendez-vous de 90 minutes.

«Tout ce que je sais, c’est l’animation ce que sera l’animation. Ce soir, je vais regarder comme tout le monde avec, je pense, beaucoup d’émotion ce spectacle-là», confie-t-elle.

Plus de 80 artistes participeront à l’événement télévisuel qui servira également à amasser des fonds pour les organismes Les Petits Frères et SOS violence conjugale. Parmi ceux-ci, notons Céline Dion, Ginette Reno, Jean-Pierre Ferland, Les Trois Accords, Ariane Moffatt, Gilles Vigneault et Claude Dubois.

L’émission sera animée par Marie-Claude Barrette, Mélissa Bédard, Marie-Soleil Dion, Pier-Luc Funk, Marc Labrèche et Gildor Roy.

Il est possible de faire un don dès maintenant sur le site internet d’«Une chance qu’on s’a».