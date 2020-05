VOS IMAGES | Une fête des Mères inoubliable

Le confinement et la distanciation sociale n’ont pas empêché bon nombre de Québécois de souligner la fête des Mères.

Mais ils ont dû faire preuve d’imagination pour respecter les consignes du gouvernement tout en offrant de l’amour aux femmes de leur vie.

Voici quelques-unes des histoires que vous nous avez partagées sur la page Facebook de TVA Nouvelles.

Nathalie Aubin, 53 ans

Le cadeau de Nathalie pour la fête des Mères cette année? Un câlin! Un geste touchant de sa fille Laurence Martel qui a émue la maman de Blainville aux larmes. «Avant la COVID-19, je voyais ma mère au moins une fois semaine et on a toujours été très proches», a expliqué la jeune femme à TVA Nouvelles.

Quand elle s’est présentée chez sa maman ce matin, Laurence lui a demandé de mettre ses gants et son masque. Puis, avec l’aide de son conjoint, Laurence s’est transformée en sac à ordures pour pouvoir serrer sa maman dans ses bras. Tellement surprise, Nathalie a pensé que sa fille lui annonçait qu’elle était enceinte! «Je voulais juste lui faire un câlin, je pense que c'est le plus beau cadeau que je lui ai offert», a confié la jeune femme. Et elle avait un message pour sa mère : «Je t'aime maman, j'ai hâte de refaire nos soupers du dimanche».

Pauline «Popo» Mockle, 87 ans

Pauline «Popo» Mockle, qui vit seule dans l’arrondissement Anjou, à Montréal, croyait rejoindre sa famille à 11h30 pour une vidéoconférence avec ses enfants et ses petits-enfants.

Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu’elle a constaté que tous ses êtres chers étaient devant chez elle.

Voitures décorées, coups de klaxon à profusion, bricolages et petits plats cuisinés : «Popo» était ravie de cette fête des Mères surprise, a expliqué sa fille, Sylvie Philippe, à TVANouvelles.ca

Loulou, 71 ans

La famille de Loulou lui a offert un grand montage de photos de tous ceux qu’elle aime pour la célébrer.

«Une fête des Mères pas comme les autres» pour Loulou, 71 ans, qui vit dans Tétreaultville. «Nous sommes vraiment une famille tissée serrée. Nous ne pouvions pas être réunis tous ensemble pour célébrer et nous trouvions cela difficile. Toutes les occasions, ou presque, se passent chez mes parents, des parents avec un cœur en or», a expliqué sa fille Nathalie Beaudry. Ce touchant témoignage d’amour a ému la belle Loulou!

Marie-Ange Dubé, 67 ans

Pour la fête des Mères, la fille de Marie-Ange Dubé a eu de la surprenante visite!

Sa fille Caroline et ses deux petits-enfants, Royston et Elody ont revêtu des combinaisons pour pouvoir se rapprocher de Marie-Ange. La femme de St-Ignace-de-Loyola a fondu en larmes en voyant ceux qu’elle aime! Un beau moment!