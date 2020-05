Déconfinement: les écoles et les travailleurs sous la loupe des experts

Alors que le déconfinement s’amorce progressivement, les spécialistes de la santé publique seront très attentifs aux nouvelles éclosions dans la communauté avec la réouverture des écoles et des commerces.

Malgré 85 nouveaux décès à travers la province, dont 82 uniquement à Montréal, la grande région de Québec et celle de Chaudière-Appalaches ne comptaient lundi qu’un seul décès au bilan régional.

Même si le Dr Horacio Arruda a mentionné jeudi dernier que « le reste du Québec, c’est le paradis ! », cette situation enviable pourrait vaciller avec le déconfinement graduel de la région. Le défi s’annonce de taille.

Prêt à intervenir

« La transmission communautaire n’est pas plus élevée qu’elle ne l’était, mais c’est normal parce qu’on commence à peine à déconfiner. On reste très vigilant sur les lieux de déconfinement pour être prêt à intervenir. Le déconfinement était nécessaire et requis. Il va y avoir transmission dans des groupes d’âge où il n’y a pas de conséquences négatives », affirme le Dr François Desbiens, directeur régional de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Les enfants seront donc sous la loupe des autorités au cours des prochains jours et semaines.

« On avait des enfants du primaire qui étaient à la maison avec peu de contacts avec les autres. Même en respectant les deux mètres, il risque d’y avoir des échappées chez les jeunes enfants et une transmission un peu plus grande. Nous sommes en soutien au milieu scolaire. On veut suivre les impacts. On va tester tout ce qui va devenir malade. Même chose pour les travailleurs. La stratégie change complètement », ajoute le Dr Desbiens.

D’autres éclosions

Avec 83 décès au total, les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches comptent 2,8 % des 3013 pertes de vie liées au coronavirus à travers le Québec.

Le nombre de personnes infectées dans les deux régions (1552) totalise 4 % des 38 469 personnes officiellement infectées par la COVID-19 à travers la province.

Un 11e foyer d’éclosion s’ajoute également à la liste. Trois usagers et deux employés sont actuellement infectés au CHSLD de l’Hôpital général de Québec.

Au Jeffery Hale, trois employés de plus sont infectés, pour un total de 198 cas tous secteurs confondus.

Aux Jardins d’Évangéline, au CHSLD Saint-Jean-Eudes, au Manoir et Cours de l’Atrium et au Havre Trait-Carré, quelques cas se sont ajoutés.

« Dans ces endroits, ça va être difficile longtemps », termine le Dr Desbiens.