Des proches aidants refusés dans une résidence

Les proches aidants peuvent depuis lundi matin retourner auprès des leurs en CHSLD, mais des familles se sont butées à des portes closes dans une résidence montréalaise.

Effectivement, la résidence Angelica à Montréal dit ne pas être prête à recevoir des gens de l'extérieur.

On a expliqué être encore en train d’élaborer la bonne façon de faire et corriger certaines procédures pour accompagner les proches aidants.

La directive du ministère de la Santé et des Services sociaux est pourtant claire : «Depuis le 11 mai 2020, il est possible partout au Québec, sous réserve du respect de conditions spécifiques, qu’une personne proche aidante significative puisse apporter du soutien à une personne en CHSLD, en RI-RTF ou en RPA, et ce même si le patient est atteint de la COVID-19. Il revient à l’établissement de santé ou aux installations d’appliquer les directives ministérielles.»

Le fait d’avoir assez de matériel de protection représente un défi pour certains établissements.

Les refus de certains proches aidants s’expliquent aussi par les termes utilisés dans la directive ministérielle, particulièrement la définition de «personne proche aidante significative».

«La définition de significative pose un peu problème. Il fallait y aller tous les jours ou plusieurs fois par semaine selon les premières directives actuellement. On est un peu en réaction à répondre à ces gens», explique Johanne Audet du Regroupement des aidants naturels du Québec.

Du côté de la résidence Angelica, on dit que l’arrivée des proches aidants devrait être possible dans les prochains jours. Rappelons que l’établissement est gravement touché par la COVID-19 avec plus de 120 cas.