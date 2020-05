Deuxième rentrée scolaire avec le sourire

La réouverture des écoles s’est faite presque deux mois après leur fermeture forcée par la crise de la COVID-19. Lundi matin, les enfants sont revenus en classe avec le sourire de revoir leurs amis.

• À lire aussi: Rentrée scolaire: «Ça me rend fier et plein de joie»

• À lire aussi: Retour à l'école: la tournée des régions

• À lire aussi: Un retour en classe sur fond d’inquiétude

• À lire aussi: Zumba, yoga et parcours dans les bois pour les enfants

Ce retour en classe s’est effectué sous le signe de diverses mesures appliquées dans chaque école. À l’école primaire L’horizon de Chicoutimi, les élèves entraient un à la fois dans l’école. Il ne leur était pas permis non plus d’avoir un sac à dos afin de réduire les risques de contamination. Ainsi, 60% des 175 enfants étaient de retour.

Dans la cour de l’école primaire La Pulperie à Chicoutimi, la direction avait dessiné des points oranges au sol, tous à deux mètres de distance, afin de permettre aux enfants de respecter plus facilement les consignes.

Dans toutes les écoles, certains enseignants et élèves portaient un masque. Même chose pour les chauffeurs d’autobus scolaires. Ceux interrogés ont tous affirmé que les élèves suivaient et avaient bien saisi les consignes de sécurité.

Les brigadiers scolaires également avaient un équipement de protection. Ils étaient ravis de revoir leur jeune clientèle.

Des employés d’entretien que nous avons rencontrés affirmaient que leur tâche de travail était plus importante étant donné le nettoyage plus fréquent des poignées de porte, des interrupteurs et autres points précis.

Des parents nous ont déclaré être un peu inquiets et déchirés de venir reconduire leurs enfants à l’école. Toutefois, la majorité disait faire confiance aux mesures mises en place.