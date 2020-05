Encourager les cafés du coin... à distance

Avant la crise de la COVID-19, l’équipe du journal «24 Heures» se réunissait fréquemment autour d’une table dans un café de quartier pour échanger des idées de couverture.

On a tenté de recréer l’expérience en commandant chacun un café dans un établissement près de chez nous avant de nous connecter en vidéoconférence. Réussir à tout obtenir en même temps pour l’heure convenue de 9h10 a été un échec, mais voici ce qui est arrivé aux domiciles de nos journalistes à diverses heures au cours de l’avant-midi...

Café Lazy

Plateau-Mont-Royal

(1682 avenue du Mont-Royal Est)

«En temps normal, j’aime beaucoup aller prendre un café en furetant dans les allées de la boutique de vêtements seconde main du Café Lazy. On m’a livré un excellent café latté au lait d’avoine et un sac de café en grains. La livraison a été rapide, mais le latté semble avoir affronté plusieurs nids de poule en chemin. Le lait était déjà bien mélangé au liquide à son arrivée, mais le café était encore bien chaud et goûtait comme dans mes souvenirs. Pour faire changement du café filtre de la maison, je répéterais l'expérience sans hésitation.»

- Béatrice Roy-Brunet

Yo & Co Espresso Bar

Le Sud-Ouest

(5590 rue Laurendeau)

«Mon délicieux cappuccino est arrivé presque intact chez moi, encore chaud, mais pas brûlant. Le sympathique livreur, l’un des associés du café de quartier, m'a avoué qu'il devait faire bien attention pour ne pas conduire trop vite, afin de ne pas renverser le café. Il a aussi expliqué que l’objectif du service de livraison était surtout d’acheminer des sacs de café en grain, dont les sacs «Ça va bien aller», conçus avec les torréfacteurs montréalais Canal Roasters; 2 $ sont remis à la Cantine pour tous lors de chaque vente.»

- Léa Papineau-Robichaud

Hoche Café

Hochelaga-Maisonneuve

(4299 rue Ontario Est)

«Le café ouvre tôt et la livraison est disponible dès 8h30, ce qui en fait un bon candidat pour recevoir son breuvage chaud à temps pour la réunion d’équipe (à distance évidemment). La commande passée le matin même arrive vers 9 heures. Le latté, dans une tasse compostable, est un peu tiède, mais délicieux et les viennoiseries sont fraîches. Équipé d’un masque et de gants, le sympathique livreur confirme qu’il en fait plusieurs le matin. Certaines personnes se font même livrer des rôties avec du beurre d’arachide! (D'un coup, je me sens moins coupable de mon plaisir coupable.)»

- Elsa Iskander

Tim Hortons

Longueuil (Saint-Hubert)

(6250 boulevard Cousineau)

(La commande à des cafés de quartier peut s’avérer plus difficile à l’extérieur de Montréal.)

«Le café est arrivé 10 minutes avant l’horaire initial, et étonnamment il était très chaud, même si les gobelets de chez Tim Hortons ne sont pas les plus isothermiques. Depuis quelques mois, j'avais développé une routine matinale : je partais de la Rive-Sud assez tôt le matin pour aller commencer ma journée dans un café de la métropole. Depuis la pandémie de la COVID-19, cette habitude n'est malheureusement plus possible. Disons que je m'ennuie pas mal de l'ambiance des cafés du centre-ville de Montréal.»

- Guillaume Pelletier

Boulangerie Jarry

Villeray

(380 rue Jarry Est)

«Depuis l’ouverture de cette boulangerie en octobre 2019, j’y multiplie les visites pour aller travailler ou lire puisque j’habite littéralement à deux minutes à pied de là. Une fois de plus, j’ai été choyé par la boulangerie avec son nouveau service de livraison irréprochable à l’ère de la COVID-19. Le livreur, qui était par le fait même le propriétaire, est venu me porter un café chaud à 9 heures tapantes. «J’ai 4 ou 5 commandes à livrer. La livraison de café chaud est plus rare, mais certains y tiennent», m'a expliqué Dominique Gauvrit.»

- Guillaume Cyr

L’Oeufrier

Plateau-Mont-Royal

(2017 avenue du Mont-Royal Est)

«Je voulais à la base encourager un petit café de quartier, mais après plusieurs appels, j'ai pris conscience que l'ensemble des endroits où je me rends régulièrement pour lire ou travailler étaient pratiquement tous fermés ou ne permettaient simplement pas la livraison. J'ai donc été obligé de me rabattre sur une chaîne de restaurants déjeuners inscrite sur l'application Uber Eats, où j’ai eu par ailleurs un bon service. Laissons le temps aux cafés indépendants de s'adapter; ces petits lieux discrets et charmants trouveront peut-être le moyen de nous surprendre au courant de l'été.»

- Gabriel Beauchemin

Petinos

Saint-Laurent

(5520 boulevard Henri-Bourassa)

«Je ne suis pas très exigeante au niveau alimentaire, surtout depuis le confinement, mais rien de mieux que de bonnes patates déjeuner! On repasse pour la présentation, mais c’est de la livraison rapide, je ne m’attendais pas à un chef-d’œuvre digne de Gordon Ramsey ou Alain Vézina. Petite anecdote : j’ai senti une certaine urgence chez mon pauvre livreur, visiblement débordé. Quand je lui ai demandé combien de livraisons il avait effectué aujourd’hui, il m’a répondu... too many (trop, en anglais).»

- Gabrielle Morin-Lefebvre

Boulangerie Louise

Petite-Italie

(6835 boulevard Saint-Laurent)

«J’ai choisi de commander à la Boulangerie Louise car les chocolatines y valent leur pesant d’or, mais il n’y avait pas de café sur le menu de livraison en ligne. J’ai pris une chance en cochant un Coke et en demandant en commentaire qu’on me l’échange pour un café filtre... Et ça a fonctionné à mon grand soulagement! Je recommande.»

- Camille Dauphinais-Pelletier

Nos conseils

Si vous voulez faire la même expérience que nous, voici quelques conseils :