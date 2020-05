Entente sur la collecte des contenants consignés

Les brasseurs et les détaillants trouvent finalement un terrain d’entente pour relancer la récupération des bouteilles de bière et des canettes à travers la province, a appris Le Journal. Le nouveau système de collecte des contenants consignés doit être pleinement opérationnel à partir du 18 mai.

Jeudi dernier, le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques Benoit Charette avait convoqué des membres de l’industrie afin de conclure «rapidement» une entente pour le retour des contenants consignés, sans quoi le gouvernement imposait sa solution.

Dans le document confidentiel, dont Le Journal a obtenu une copie, on peut lire que l’arrêt du système de consigne au Québec a entraîné «des impacts économiques importants pour les brasseurs et la chaîne de récupération et de valorisation» ainsi que sur «l’environnement».

Les détaillants s’engagent dans cette «entente temporaire» à récupérer dans «les plus brefs délais» tous les contenants consignés, prioritairement les contenants à remplissage multiple, à l’extérieur de leurs magasins. Une mesure visant à protéger les employés et les clients.

Des opérations de grandes corvées dans des espaces municipaux ou encore dans des stationnements seront aussi organisées par des détaillants en collaboration avec des organisations communautaires et municipales.

La fin de semaine dernière, la chaîne Maxi a notamment organisé des collectes de contenants consignés dans le stationnement de certains de ses supermarchés au Québec.

Chaque mesure implantée devra être réévaluée aux deux semaines.

Par ailleurs, les détaillants devront fournir d’ici le 11 mai la liste des magasins et le nombre de contenants à collecter par établissement aux brasseurs. L’entente prévoit que ce nouveau système soit «adapté» dans la semaine du 11 mai et «pleinement opérationnel» le 18 mai.

Les détaillants qui le souhaitent pourront aussi reprendre la collecte des bouteilles et des canettes dans leur magasin.

«Fréquence régulière»

Représentés par l’Association des Brasseurs du Québec, les brasseurs Labatt, Molson et Sleeman s’engagent, de leur côté, à récupérer les contenants collectés à une «fréquence régulière» et à «rendre disponibles les équipements de collecte habituels et fournitures nécessaires».

RECYC-QUÉBEC sera responsable de relayer l’information aux consommateurs sur les différents points de collecte.

– Avec la collaboration de Geneviève Lajoie