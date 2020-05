Fermeture d'un service de garde d'urgence de Montréal après deux cas de COVID-19

Le service de garde d’urgence La Mennais, situé dans l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie, à Montréal, sera fermé pour les deux prochaines semaines en raison d’une éclosion de COVID-19.

Selon ce que TVA Nouvelles a appris, les parents concernés ont été informés par courriel en fin de journée lundi qu’au moins deux cas avaient été confirmés.

«Si votre ou vos enfants ont fréquenté le service de garde la semaine passée, ils doivent être confinés pour 14 jours. Vous devez téléphoner à la santé publique le plus tôt possible en mentionnant la situation et le nom de notre service de garde», peut-on lire dans le message que TVA Nouvelles a pu consulter.

«Les enfants ne peuvent pas fréquenter un autre service de garde d’urgence», est-il précisé.

Ce service de garde accueillait des enfants de quatre ans et plus dont les parents sont des travailleurs essentiels.

Des parents ont précisé à TVA Nouvelles que les règles d'hygiène et de distanciation physique entre les enfants étaient très «stricts».

La température des enfants était également prise chaque matin sur place.