Gérer deux bars à 23 ans en pleine pandémie

Âgé de 23 ans, Mike Séguin ouvrait le 14 février dernier La Taverne Carrefour Laval, sa troisième entreprise en restauration. À peine un mois plus tard, il sombrait dans un avenir inconnu à cause de la COVID-19 et il espère que sa jeunesse pourra l'aider à surmonter ses problèmes.

Le jeune homme et ses associés ont investi environ 600 000 $ pour démarrer leur établissement. Malgré tout, ils ne peuvent accéder au prêt de 40 000 $ pour les PME offert par le gouvernement fédéral étant donné qu’ils n’ont pas dépensé les 20 000 $ en masse salariale nécessaire pour l’année 2019.

«Quand c’est arrivé, on ne savait pas trop quoi faire. On a mijoté là-dessus pendant une semaine. Je me suis même demandé, après quatre ans dans le domaine: "Est-ce que je suis vraiment dans le bon domaine? Est-ce que ça vaut la peine que j’investisse mon temps et mon argent dans ce qui me passionne? Est-ce qu’à long terme, c’est viable?"», a confié Mike Séguin.

Finalement, l'entrepreneur et ses associés ont décidé de ne pas abandonner. «Je pense qu’en 2020, personne ne va pouvoir dégager de profits. Notre but sera de stabiliser notre entreprise, de créer une nouvelle clientèle et de voir à long terme. C’est notre domaine, notre bébé, et on va pousser jusqu’à la dernière minute», a-t-il dit.

Jeunesse

Mike entame sa quatrième année dans le milieu des bars. Ce dernier a démarré une franchise de La P’tite Grenouille à Laval alors qu’il avait 20 ans, à peine l’âge légal de consommer de l'alcool.

Le bar a fermé en mai 2019 en raison d’une mésentente avec la Ville de Laval, et Mike a ouvert parallèlement une autre franchise à Saint-Jérôme, fermée de façon temporaire en raison de la pandémie. Un troisième projet était aussi sur le point d'ouvrir, a-t-il expliqué.

Sa jeunesse et sa créativité sont pour lui des éléments primordiaux pour la relance de ses entreprises. «Je pense que les jeunes entrepreneurs, on va être les plus enclins à faire des changements dans nos habitudes et dans notre perspective. Je pense que cela sera plus facile pour nous de trouver la branche où l’on va pouvoir réussir.»

«J’ai pris des cours en marketing web l’an passé car je savais que ça allait prendre de l’ampleur et on le voit en ce moment avec les ventes sur le web», a-t-il ajouté. Un atout qu’il juge important dans l’avenir de la restauration. «Notre force, ça l’a été de travailler le web plus que la plupart des gens. C’est sur le web qu’on a réussi à créer notre "hype".»

Ses associés, ses employés et lui attendent avec impatience des nouvelles des instances gouvernementales. D’ici là, Mike propose diverses solutions afin d’aider ses compatriotes tenanciers de bars, soit de demander la diminution du coût du permis des terrasses et de se procurer des produits québécois.