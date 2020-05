Des milliers d’enfants du primaire retournent à l’école ce matin à l'exception des élèves du Grand Montréal. Certains parents et citoyens entretiennent des craintes, mais plusieurs d’entre vous ont confiance, sont optimistes et heureux pour les enfants qui pourront revoir leurs amis et professeurs.

Voici quelques-uns de vos commentaires sur la page Facebook du Québec Matin:

«Je suis conductrice scolaire. Ce matin j'ai 4 enfants inscrits pour le transport scolaire. Cet après-midi, j'en ai 11. J'ai tricoté un arc-en-ciel pour mettre dans l'autobus. J'ai hâte de revoir mes tout-petits. Merci et bonne journée.» - Nicole

«J'ai l'impression qu'il y aura des arcs-en-ciel sur tous les tableaux, et de la joie sur tous les visages!!» - Augustin

«Merci à Cindy Comtois la prof de mon fils, nous avons changé de région et elle va utiliser Team pour que mon fils puisse continuer et aussi participer à l'album des finissants...quelle merveilleuse personne!! On l'a adoré» - Julie

«J'aimerais bien dire que tout ira bien, mais j'ai beaucoup de craintes en espérant le tout pour le mieux, la prudence sera au rendez-vous. Beaucoup beaucoup de vigilance et ce n’est pas fini!» - Carole

«Je suis grand-maman, mais je demeure devant une école. Les professeurs ont travaillé tard toute la semaine et le soir, je les ai vu travailler dans la cour. Je suis allé voir ce qu'ils ont fait en prenant ma marche le lendemain. J'ai confiance. On va vivre avec ça très très longtemps donc il faut commencer à s'adapter à cette nouvelle vie.» - Rachelle

«Quand je vois tout ce qui est mis en place dans l'école où je travaille, je suis très rassurée pour les enfants. Les enseignants et les éducateurs redoublent d'imagination pour leur offrir une reprise sécuritaire et agréable malgré tout.» - Nathalie

«Mon garçon est en 6 année et il est très heureux de retourner à l’école. Il a grandement besoin de sortir de la maison et de voir ses amis !» - Josée

«Partout en région les gens sont à reprendre une vie normale, mais malheureusement, les nouvelles ne parlent que de Montréal qui est loin d’être sorti du bois pour plusieurs raisons. Bon déconfinement les amis et soyez attentifs aux consignes.» - Stéphan

«Les miennes sont au secondaire alors pas de retour avant septembre et je dois avouer que ça me rassure un peu, car ça donne plus de temps pour connaitre le virus et bien se préparer;)» - Melany

«Ça va être une pratique pour septembre.Une excellente décision, peu importe ce qui arrivera. Les gens vont voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui manque, ce qui est à changer.» - Gilles

«Ma fille se prépare pour l'école après un dur réveil, mais ça va bien aller.» - Rado

«Moi, mes enfants n'irons pas à l'ecole avant septembre. Le Québec ouvre trop vite les services, la propagation pourrait se faire plus vite dans les écoles et garderies alors c'est non pour moi.» - Defit

«Non, moi j’ai ma petite en troisième année qui reste à la maison! Par contre, s'il y a une école en laquelle j’ai entièrement confiance que ça ira bien, c’est celle de ma fille! Du-Boisé-DesPins, école alternative à Trois-Rivières!» - Lucie

«Je suis sûr que ça va bien aller et enfin ça va être bon pour le moral des jeunes. Ici, les enfants sont déçus nous faisons partie de la CMM même si on est en Montérégie.» Michel

«Mes gars retournent à l’école, car je travaille. L'école se fait graduelle. Aujourd’hui, c'est mon plus jeune qui commence, car il est en 1re année et demain, c'est au tour de mon plus vieux.» - Marie-Lyse

«Ici, on est dans un village où il n’y a que 6 cas depuis quelques semaines! Donc go! Les enfants ont hâte de revoir les amis! Beaucoup de discussions , ils savent que ça va être différent, mais j’ai confiance qu’ils vont bien s'adapter, j’ai confiance au personnel scolaire !» - Geneviève

«Certains y vont, d'autres pas. Et que pour 1 mois seulement. Mauvaise décision...» - Gaston

«De mon côté, mes filles sont au secondaire donc pas avant septembre pour ma plus jeune. À partir d’aujourd’hui, tous les élèves du régulier on une rencontre virtuelle avec un professeur et cela tous les jours. Une journée, une matière. Je donne une note de 100% pour la Commission Beauce-Etchemin pour l’excellente initiative. Bravo à la direction et au personnel de la polyvalente Benoit-Vachon à Sainte-Marie-de-Beauce. » - Mélanie

«Youppi! Mais est-ce qu’ils peuvent aller voir leur grand mère aussi.» - Claude