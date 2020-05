La souveraineté alimentaire au cinéma

Le festival Ciné Vert présente gratuitement jusqu’à jeudi le film «La ferme et son État», un documentaire portant sur l’agriculture au Québec qui arrive à point alors que l’enjeu de la souveraineté alimentaire est sur toutes les lèvres.

«Pour nous, le contexte de la pandémie, ça fait naître beaucoup d’inquiétudes face à la dépendance du Québec aux importations pour se nourrir», a expliqué Yasmina Britel, porte-parole de Ciné Vert.

«C’est un film qui est moins récent, mais qui garde toute sa pertinence au niveau des enjeux qu’il soulève, a-t-elle poursuivi. Ce qui est intéressant dans le film, c’est le rôle que peuvent jouer les petits producteurs locaux et comment est-ce qu’un système peut les outiller convenablement, comment est-ce que les citoyens peuvent y contribuer, quelles sont les solutions que l’on peut mettre en œuvre de façon individuelle ou collective pour parvenir à mieux nourrir le Québec.»

Le documentaire «La ferme et son État», réalisé par Marc Séguin en 2017, est accessible gratuitement depuis lundi soir et le sera jusqu’à jeudi prochain via la page Facebook «Ciné-discussion : Pour une souveraineté alimentaire au Québec», de Ciné Vert. Un panel composé du réalisateur, de Louis Robert, agronome, de Maude Prud'homme, agricultrice et militante écologiste et de Patrick Mundler, professeur à l'Université Laval et spécialiste des circuits courts alimentaires, sera présenté en direct jeudi soir à 19 h, au terme des quatre journées de projection.

«Oui on parle d’agriculture en lien avec la pandémie, mais de façon plus large on fait vraiment un état des lieux sur l’agriculture et qu’est-ce qui se passerait si on mettait plus de l’avant les circuits courts, les petits producteurs, a soutenu la porte-parole. Ce sont des regards différents aussi et c’est ce qui va être intéressant dans le débat et la discussion.»

Agriculture productive

Pour Louis Robert, agronome et lanceur d’alerte, le modèle d’agriculture présenté à travers le documentaire demeure à privilégier à bien des égards.

«En dehors de sa présentation un petit peu artisanale, folklorique par bout, je pense qu’en réalité, si on examine tous les aspects environnementaux, économiques et agronomiques de ce modèle d’agriculture là, on serait surpris, a expliqué l’agronome, également panéliste lors de la discussion de jeudi soir. Je pense que sur la base d’une évaluation des rendements par exemple, c’est une agriculture, contrairement aux idées reçues et à la croyance populaire, qui est très productive. Aussi, cette forme d’agriculture là permettrait d’occuper le territoire de façon beaucoup plus intensive en réduisant les impacts environnementaux.»

Le festival Ciné vert, un festival de cinéma documentaire sur l'environnement initié par SUCO et Funambules Médias, devait tenir sa deuxième édition le mois dernier avec des projections à Montréal comme à travers quelques villes du Québec. L’organisation se voit désormais forcée de réadapter son plan de match.

«La projection que l’on organise pour cette semaine, c’est un lancement, a expliqué Yasmina Britel. Mais c’est un “lancement test” aussi pour voir un peu comment est-ce que ça réagit. On est en train de discuter de la possibilité de l’étaler sur une année, jusqu’à la troisième édition, donc avec différentes projections et activités en ligne de ce type.»