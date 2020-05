Les Basses-Laurentides réclament un déconfinement avant le 25 mai

Les sept maires des municipalités de la MRC de Deux-Montagnes réclament du gouvernement du Québec un déconfinement avant le 25 mai pour sauver les commerces de proximité, a appris TVA Nouvelles.

Ils ont eu une rencontre à ce sujet lundi et réclament une réouverture des commerces dans les prochains jours avant qu’il ne soit trop tard.

Étant donné que la MRC de Deux-Montagnes fait partie de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), elle est soumise aux mêmes dates de déconfinement.

Or, le préfet de la MRC de Deux-Montagnes, Denis Martin, estime qu’il faut agir vite.

«En incluant les MRC de Mirabel et de Thérèse-de-Blainville, il y a une population de 300 000 personnes. Nos commerces de proximité servent ces gens-là. De plus, ces commerces sont en mesure de mettre en place des mesures sanitaires importantes. Mais présentement, ce sont plutôt des grandes chaînes et grandes surfaces qui vendent des produits que nos commerces locaux vendent habituellement», s’inquiète M. Martin.

Oka réclame la fin des contrôles mohawks

Par ailleurs, TVA Nouvelles a appris que la municipalité d’Oka vient de faire parvenir une mise en demeure à la Sûreté du Québec (SQ) ainsi qu’au ministère des Transports du Québec (MTQ) afin que soient levés rapidement les contrôles routiers des Mohawks de Kanesatake sur le réseau routier d’Oka.

«Il appert que les contrôles routiers sont toujours présents et que la SQ et le MTQ omettent, refusent et négligent d’exercer leur pouvoir et leur juridiction sur la route 344», peut-on lire dans la mise en demeure.

On compte cinq barrages érigés par les Mohawks pour limiter le passage des gens potentiellement infectés par la COVID-19.

Le grand chef du conseil de bande, Serge Simon, a récemment déclaré qu’il allait démanteler les points de contrôle lorsqu’un traitement ou un vaccin sera officialisé.