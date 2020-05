On répond à vos questions sur les lignes ouvertes de LCN

Que ce soit en lien avec la santé ou l'économie, nos spécialistes répondent quotidiennement à vos questions en direct sur les ondes de LCN.

«Quand est-ce qu’on pourra s’inscrire à la PCU étudiante?» - Anne-Marie

«Pas de réponse pour l’instant. Des modifications ont dû être apportées, ça explique peut-être les délais. Les prestations seront rétroactives au premier mai.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Est-ce que les insectes risquent de faire la propagation de la maladie?» - Marc

«La transmission est principalement par les gouttelettes. Il n’y a pas de démonstration que les moustiques sont des vecteurs pour la maladie. Je dis ça sous toute réserve, mais plusieurs chercheurs se sont penchés là-dessus et peu d’éléments nous laissent croire qu’ils soient vecteurs.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«D'ici à ce qu'il y ait un vaccin ou une immunité collective, pourrait-il vraiment y avoir plusieurs autres vagues de contamination? Des études évoquent des scénarios jusqu'en 2022...» - Francine

«On se rend compte que c’est bien possible qu’on fasse face à plusieurs vagues pour les prochains mois et les prochaines années. Il faut que l’on continue les mesures et qu’on surveille pour voir comment ça va évoluer.» - Dre Laurie Robichaud, urgentologue

«On lit et on entend toutes sortes de nouvelles à propos d'un éventuel vaccin ou de l'avancée de recherches sur des médicaments. À ce jour, certains médicaments sont-ils en effet prometteurs?» - Philippe

«Le remdesivir est intéressant, c’est un antiviral sur lequel on fonde beaucoup d’espoir. Il y a la colchicine pour les phases précoces. On a d’autres molécules qui sont intéressantes et différentes associations qui sont intéressantes.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«J’ai 72 ans, je suis livreur sur la construction. Est-ce que je peux continuer à recevoir la PCU?» - Claude

«La directive est claire, le gouvernement a mis le seuil à 70 ans. Un retour au travail n’est pas recommandé. Vous pourriez rester admissible étant donné que vous ne serez pas en mesure d’obtenir de revenus d’emploi.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«J’ai la sclérose en plaques, est-ce que ma femme de ménage peut revenir faire le ménage?» - Nadine

«Ça dépend des types de médicaments que vous prenez. Si vous prenez des immunosuppresseurs, ça peut vous mettre plus à risque de complications. Certains services d’entretien ménager recommencent, assurez-vous que c’est très sécuritaire. Faites preuve d’une grande prudence : portez des masques, ne pas être à l’intérieur du domicile et respectez les mêmes consignes.»

«J’ai 74 ans, je suis mécanicien sur un terrain de golf, on m’a approché pour démarrer les équipements, devrais-je travailler dans ces conditions?» - René

«Le gouvernement a établi le seuil à 70 ans, vous pouvez rester à la maison et, si vous répondez aux critères, vous pourriez faire la demande de PCU ou la renouveler.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Si vous réparez les véhicules touchés par beaucoup de gens, c’est là que vous risquez de contracter le virus. Si vous êtes amenés à toucher à ça, vous êtes plus à risque.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Les rayons du soleil peuvent-ils tuer le virus à l'extérieur?» - Guillaume

«Je ne pense pas qu’ils soient assez forts pour faire ça. Il y a certains systèmes de décontamination avec des rayons UV qui ont été testés. Mais le soleil est dur à contrôler alors ce n’est pas la meilleure manière de se débarrasser du virus.» - Dre Laurie Robichaud, urgentologue

«J'ai passé le test pour la Covid-19 et j'ai eu un résultat négatif. Après avoir pris un rendez-vous pour faire vérifier ma toux, on m'a rappelé pour me dire qu'on ne pouvait pas me recevoir en clinique étant donné la fiabilité des tests et des risques que je sois malgré tout positif. Peut-on avoir confiance en la fiabilité des tests de dépistage?» - Dominic

«Pour considérer que vous n’êtes plus contagieux, on demande deux tests, ça arrive que le premier soit négatif et le deuxième soit positif. Est-ce que le test est assez sensible?» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«Est-ce qu’il va y avoir de l’aide pour les personnes âgées?» - Ginette

«On a aidé les jeunes, les travailleurs, les entreprises, qu’en est-il des aînés? Le gouvernement promet de l’aide depuis plusieurs semaines, mais on attend toujours. Est-ce que le gouvernement va bonifier le supplément de revenu garanti ou la pension de vieillesse? On ne sait pas.»

«Je vais avoir 65 ans, je travaille dans une épicerie, je fais du diabète, de la haute pression, bronchite et asthme chroniques, est-ce que j’ai le droit d’arrêter de travailler?» - Suzanne

«C’est certain que vous êtes à risque, il faut faire preuve de prudence dans votre cas.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»

«S’il n’y a pas d’assurance privée, vous pourriez voir du côté de la prestation canadienne d’urgence. Si vous avez une condition qui fait que vous êtes privée de revenus.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Je travaille en restauration, chômage 1008$ par mois, est-ce que j’ai droit à une aide.» - Marie-Ève

«Au terme de votre aide à l’assurance-chômage traditionnelle, si vous n’avez pas trouvé un nouveau travail, vous pourriez être admissible à la PCU. Vous demeurez admissible au chômage dont la période est généralement de 26 semaines.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Est-ce que je peux décontaminer mon masque N95 au micro-ondes?» - Julien

«Cette façon de faire n’a pas été étudiée de façon formelle. Le virus meurt à 60 degrés Celsius. Il y a des fibres qui sont faites pour garder le virus dans les fibres pour ne pas que vous l’aspiriez. Ce serait étonnant que le fait de le passer au micro-ondes soit efficace.» - Diane Lamarre, pharmacienne et analyste de «La Joute»