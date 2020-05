Pêche quotidienne, annonce imminente

Selon des informations de source sûre, le gouvernement s’apprêterait à annoncer sous peu une date pour l’ouverture de la saison de pêche quotidienne dans plusieurs territoires structurés. Pour la pêche avec hébergement, il faudra attendre à plus tard.

Selon ce qu’il a été possible de savoir, tout en respectant des règles très précises, les amateurs de pêche pourraient pêcher sur une base quotidienne, dans les zecs, les pourvoiries et les réserves fauniques. Il faut dire ici que c’est la façon la plus sécuritaire de pouvoir respecter les règles de la santé publique en matière de distanciation sociale tout en limitant les contacts avec les employés des différentes entreprises et les pêcheurs. Dans la très grande majorité des cas, il est possible de se procurer un droit d’accès sur internet, de se rendre à son lac et de pêcher, sans avoir à rencontrer qui que ce soit. Dans le cas des pourvoiries, celles qui offrent de la pêche quotidienne pourraient recevoir les pêcheurs sur le territoire, avec un protocole précis.

Pour ce qui est des zecs, certaines sont déjà équipées pour vendre des droits d’accès via internet. Pour les autres, aussitôt que le feu vert sera donné, les postes d’accueil seront ouverts pour offrir le service. Déjà, Zecs Québec a fait parvenir à ses gestionnaires un code à suivre pour préparer les installations dans le respect des règles de la santé publique.

Mentionnons en terminant que les amateurs de golf devraient eux aussi avoir de bonnes nouvelles sous peu. Encore là, des règles très strictes devront être respectées pour la pratique de l’activité.