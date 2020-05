Quel avenir pour les croisières cet été?

Alors que l’industrie des croisières compte beaucoup sur la clientèle internationale, l’apport des Québécois sera-t-il suffisant lors de la prochaine saison touristique? Plusieurs questions demeurent encore sans réponse.

«Je sais que d’autres secteurs [comme] les restaurants, les tourismes, hôtels et les salles de spectacles aimeraient avoir des dates potentielles, mais ces dates-là semblent plus loin donc on ne pense pas que ça vaille la peine de déposer un calendrier», mentionnait le premier ministre François Legault lors de son point de presse lundi.

Alors que Québec ne semble pas près de faire d’annonce sur le milieu touristique, les croisiéristes de baleine comme Croisière Baie de Gaspé appréhendent la saison.

«Pour le moment, on est en mode pause, tout simplement parce qu’on attend des nouvelles de Transport Canada ou de la santé publique», explique Jean Roy, directeur des opérations chez Croisière Baie de Gaspé.

Saison touristique ou non, M. Roy, n’a pas le choix de se préparer quand même, au cas où, parce que Transports Canada interdit aux croisiéristes de naviguer au moins jusqu’au 30 juin.

«Oui, on prépare le bateau, on commence quand même à se préparer, si jamais il y a une annonce. Il ne faudrait pas être pris à la dernière minute, surtout pas», souligne-t-il.

Lui qui reçoit généralement de 7000 à 9000 passagers annuellement pourrait tout même survivre avec une clientèle uniquement québécoise pendant la haute saison.

«Juillet et aout, 75 % de nos clients c’est des Québécois», ajoute M. Roy.

Encore faut-il pouvoir les accueillir parce qu’avec les mesures de distanciation physique, il ne sait pas combien de passagers son bateau pourra dorénavant recevoir.

«Notre navire c’est un 47 passagers, j’ai calculé moi-même avec la règle des deux mètres, si c’est ça cet été je pourrais transporter 6 passagers maximum», explique-t-il.

Un ratio qui ne lui permettrait pas de payer ses frais.

«Si on fait juste nos frais, juste le fait de créer de l’emploi, ce serait correct, mais ça, on ne sait pas ce qui va être de ça. Combien de passagers je vais pouvoir transporter à chaque voyage?»

Malgré l’inconnu qui l’attend, M. Roy demeure positif pour la suite.

«On espère pouvoir opérer cet été dans des conditions minimums et montrer des belles baleines à nos clients», dit-il.