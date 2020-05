Un Montréalais est le premier noir à être sacré meilleur étudiant à Princeton

En plus d’avoir été sacré premier de sa promotion à la célèbre Université Princeton, de l’État du New Jersey, un jeune homme originaire de Montréal vient de marquer l’histoire en devenant le premier noir à recevoir cette nomination par l’université, en 274 ans d’histoire.

Dans un communiqué publié par l’Université Princeton, Nicholas Johnson, qui étudie en recherche opérationnelle et en ingénierie financière, a indiqué qu’il avait apprécié les encouragements reçus tout au long de son parcours dans cet établissement très réputé. «Le soutien de l'université, ses opportunités telles que les stages internationaux et les voyages d'immersion au Pérou, à Hong Kong et au Royaume-Uni ont été particulièrement importants», a-t-il dit.

Le premier de sa promotion a ajouté que ses meilleurs souvenirs étaient les moments passés avec ses camarades de classes et leurs «discussions stimulantes - souvent tard le soir - sur nos croyances, les cultures et les environnements dans lesquels nous avons été élevés, l'état du monde et comment nous prévoyons d'y contribuer positivement».

Sa thèse de fin d’études portait sur le développement d'algorithmes destinés à diminuer l'obésité au Canada en utilisant une approche basée sur la prévention communautaire.

Dans une entrevue accordée à CNN, le montréalais s’est dit fier d’être le premier noir à recevoir cet honneur et qu’il espérait que cette réussite inspire les jeunes étudiants noirs.

Nicholas Johnson prévoit passer l’été comme stagiaire au fonds d'investissement D. E. Shaw Group en analyse quantitative et en développement de logiciel avant d’entamer un doctorat au Massachusetts Institute of Technology cet automne.

En raison de la COVID-19, l’Université Princeton organisera une cérémonie virtuelle pour célébrer sa promotion 2020, le 31 mai prochain, en attendant de pouvoir en organiser une plus importante dans un an.