Confinement: les Canadiens se ruent sur les écrans

La vidéo sur internet, les visioconférences et la télévision ont grandement gagné en popularité au pays durant la crise de la COVID-19, selon un sondage mené par la Consumer Technology Association (CTA).

Le visionnement de vidéos en ligne sur des plateformes comme Netflix ou Illico a connu le bond le plus important, puisque 53% des répondants en regardaient davantage en avril que le mois précédent. La télé en direct n’était pas en reste, puisque 46% des gens interrogés étaient plus rivés à leur petit écran qu’en mars.

Le recours aux vidéoconférences pour rester en contact avec des proches ou des collègues aurait aussi grimpé dans 43% des ménages sondés.

«Comme les gens restent à la maison, plusieurs sont prêts à faire l'essai de nouveaux produits et services que rend accessibles la technologie. La crise actuelle pourrait avoir des effets durables sur la consommation canadienne de technologies, car plus de deux Canadiens sur cinq (43%) ont affirmé vouloir continuer à utiliser ces produits et services après la pandémie de COVID-19», a déclaré mardi Lesley Rohrbaugh, directrice de la recherche à la CTA, par communiqué.

Les écrans aideraient les citoyens à traverser la crise: 65% des gens sondés ont indiqué que les technologies à domicile «les ont aidés à se sentir moins isolés pendant la période de confinement».

L’achat en ligne connaît aussi une hausse de popularité: 58% des répondants ont dit recourir beaucoup plus à des services en ligne parce qu’ils sont coincés chez eux.

Ce sondage a été mené en ligne par CTA du 17 au 19 avril 2020, auprès de 1000 adultes canadiens.