COVID-19: le Dock619 nourrira plus de 25 000 personnes

Le chef Hugo Saint-Jacques et sa brigade remettront les pieds au Dock619 lundi, afin d’aider concrètement les familles québécoises durement touchées par la COVID-19. En effet, Groupe TVA a décidé de rouvrir les portes et rallumer les fourneaux de l’établissement pour permettre la création de plus de 25 000 repas destinés à l’organisme Les Cuisines Solidaires.

En ces temps de pandémie, toute cette nourriture viendra aider à regarnir les nombreuses banques alimentaires du Québec, une vaste initiative de Jean-François Archambault et sa Tablée des Chefs cherchant à rassasier l’appétit de plus de 1,6 million de personnes.

Pour Hugo Saint-Jacques, il allait de soi de mettre la main à la pâte. «En me dirigeant dans le métier de cuisinier, j’ai voulu partager et redonner à la société, des traits de ma personnalité que je voulais mettre de l'avant. C’est donc une suite logique pour ma brigade et moi de partager notre savoir-faire et en faire bénéficier les autres», laisse-t-il savoir dans un communiqué.

Outre les 25 000 repas qui seront cuisinés au cours des prochaines semaines, Québecor et la Fondation Chopin-Péladeau ont récemment appuyé financièrement La Tablée des Chefs qui a réussi à retenir les services de plus de 100 chefs à travers la province.

«Depuis le début de la crise, Québecor a mis en place une série de mesures afin d’aider les Québécoises et Québécois à traverser cette situation sans précédent. Aujourd’hui, nous sommes fiers d’ajouter un geste concret dans l’appel à la solidarité lancé par la Tablée des chefs, en rouvrant la cuisine du Dock619», a pour sa part exprimé Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.