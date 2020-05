Denis Coderre obligerait le port du masque dans les transports en commun à Montréal

Pendant que Québec recommande le port du masque, l’ancien maire de Montréal, Denis Coderre, irait encore plus loin et l’imposerait dans les transports en commun montréalais s’il était toujours au pouvoir.

«Je prendrais cette décision-là», a soutenu sans détour l’ex-politicien à QUB radio, mardi.

Selon lui, il est incompréhensible qu’on ne mette pas en place une telle mesure pour protéger les usagers du métro et des autobus montréalais.

«Que ce soit la santé publique, que ce soit qui que ce soit, il me semble que, quand on est capable de fournir les autobus, on est capable de dire ce qu’il va se passer à l’intérieur», a-t-il illustré au micro de Jonathan Trudeau.

Au-delà de la question des droits des citoyens qui utilisent le transport collectif, Denis Coderre croit ainsi que le port du masque est devenu une «responsabilité publique».

«Moi, quand je fais mon épicerie, j’ai un masque. Alors, je pense qu’il faut s’habituer avec ça. Et si on veut s’habituer à un déconfinement, eh bien, oui, c’est sûr que les relations humaines et la façon de se comporter vont changer», a-t-il donné en exemple.

Les régions et Montréal doivent se parler

Sur le plan des relations quelque peu tendues entre les régions et Montréal, l’ancien dirigeant de la métropole a par ailleurs invité les élus municipaux à se parler afin d’assurer une relance économique réussie à la grandeur de la province.

«Que vous le vouliez ou pas, la grande région de Montréal, c’est le poumon économique. On est la locomotive et vous êtes les wagons. Ça veut dire deux choses. Si la locomotive ne fonctionne pas, les wagons n’avancent pas, mais si on n’a pas de wagons, on n’a pas de train», a-t-il insisté.

«Il faut que tout le monde travaille ensemble. Qu’on s’organise et qu’on établisse déjà la relance pour l’été sur le plan économique», a ajouté l’ex-maire.

À ce sujet, Denis Coderre a tenu à rappeler que la communication serait l’une des clés de cette sortie de crise.

«Parlons-nous. On a besoin de tout le monde. Tout le monde est de bonne foi et c’est normal que tu veuilles protéger ta gang, mais, en même temps, il faut se parler et ne pas partir en peur», a-t-il conclu.