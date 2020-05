EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 a bouleversé nos vies.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liée à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN | 6h00

PLANÉTAIRE

Cas: 4 193 302

Morts: 286 613

Rétablis: 1 463 826

ÉTATS-UNIS

Cas: 1 385 850

Morts: 81 795

Rétablis: 262 225

CANADA

Atteints par le virus: 69 981

Décès: 4993

Québec: 38 469 (3013 décès)

Colombie-Britannique: 2353 (130 décès)

Ontario: 20 546 (1669 décès)

Alberta: 6300 (117 décès)

Saskatchewan: 568 (6 décès)

Manitoba: 289 (7 décès)

Nouveau-Brunswick: 120

Nouvelle-Écosse: 1019 (48 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 261 (3 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 27

Territoires du Nord-Ouest: 5

Yukon: 11

Nunavut: 0

Canadiens rapatriés: 13

5h10 | Wuhan prépare un dépistage massif de sa population

Wuhan, berceau du nouveau coronavirus, prévoit d'engager le dépistage de l'ensemble de sa population, alors que de nouveaux cas font craindre une reprise de la contagion dans la métropole chinoise, ont rapporté mardi des médias.

4h51 | La Corée du Sud utilise les données téléphoniques pour retrouver des personnes

Les autorités sud-coréennes ont annoncé mardi utiliser les données des téléphones portables pour retrouver les personnes ayant fréquenté les boîtes de nuit de Séoul où est apparu un foyer de contamination.

4h46 | La Russie rouvre doucement mais détecte toujours de nombreuses contaminations

La Russie entame mardi un prudent déconfinement régionalisé, se fiant à sa faible mortalité face au nouveau coronavirus, même si le pays a enregistré une nouvelle fois plus de 10 000 cas supplémentaires d'infection.

3h44 | L'Espagne mettra en quarantaine les personnes arrivant de l'étranger

Les personnes arrivant en Espagne depuis l'étranger seront soumises à une quarantaine de 14 jours, à partir de vendredi et pendant toute la durée de l'état d'urgence, selon une décision du gouvernement publiée mardi au Journal officiel.

3h19 | Ryanair: reprise de 40% des vols en juillet avec des mesures sanitaires

La compagnie aérienne Ryanair annonce mardi la reprise de 40% de ses vols à partir de juillet et la mise en place de mesures sanitaires comme le port de masques et des prises de température pour les voyageurs et le personnel de bord, mais sans imposer la distanciation sociale.

2h58 | Inde : reprise limitée de la circulation des trains de passagers

Le gigantesque réseau de transport ferroviaire de passagers de l'Inde, à l'arrêt depuis fin mars pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, reprend partiellement du service mardi malgré l'accélération de l'épidémie.

2h48 | L'Éthiopie s'en remet à ses médecins de la diaspora

0h38 | Toyota prévoit un effondrement de son activité en 2020/21

Les résultats du géant automobile japonais Toyota ont tenu bon sur son exercice annuel écoulé 2019/20, clos au 31 mars, mais le groupe a dit lundi s'attendre à une sévère chute de son activité en 2020/21 à cause de la COVID-19.