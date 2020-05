Géolocalisation : des discussions toujours en cours avec le gouvernement

Une application alliant la géolocalisation et l’intelligence artificielle afin d’alerter les personnes qui pourraient être à risque de contamination est toujours évaluée par les gouvernements.

Fruit du travail du directeur scientifique de l’Institut québécois d’intelligence artificielle (Mila) Yoshua Bengio, l’application n’a toujours pas obtenu l’aval des autorités afin d’être déployée dans la population.

«Les gouvernements sont très intéressés, mais ils sont aussi très prudents», a détaillé le chercheur mardi en entrevue à LCN.

M. Bengio reconnaît que le traçage de cas par la géolocalisation peut entraîner des débats sociaux et éthiques nécessaires, d’où la prudence exprimée par les gouvernements.

«Le plus tôt on est capable de mettre ce genre d’application entre les mains des citoyens et de créer un engouement pour qu’une majorité d’entre eux l’utilise, le plus vite on va pouvoir sortir du confinement d’une manière sécuritaire», note-t-il toutefois.

Vantée par l’UNESCO

La protection des données demeure centrale dans ce genre de projet, reconnaît Yoshua Bengio. C’est la raison pour laquelle les meilleurs mécanismes de défense ont été prévus afin d’optimiser la sécurité des données.

«On ne peut jamais être sûr à 100 %, quand on travaille avec des données et des téléphones, qu’il n’y aura pas des fuites, admet-il, mais de la même manière qu’on va protéger notre maison avec des barrures, on ne peut pas être sûr que personne ne va rentrer. On fait le maximum qui est raisonnable et c’est comme ça, avec les standards de protection des données, qu’on peut donner des résultats utiles et sauver des vies.»

La plupart des données emmagasinées par l’application ne seraient ainsi jamais communiquées à personne, indique M. Bengio.

«Elles vont rester sur le téléphone. C’est ce qu’on appelle un système décentralisé.»

Quant au reste des données, qui elles seraient centralisées, un comité à but non lucratif indépendant serait mandaté afin d’en assurer la gestion et la protection.

Qui plus est, les données auraient une date de péremption. C’est donc dire qu’elles ne seraient conservées que dans le contexte de la pandémie. Un utilisateur aurait également l’option de supprimer ses données en tout temps.

Comment ça marche?

Le but de l’application est d’alerter un utilisateur lorsque la somme de ses déplacements et de ses interactions avec d’autres citoyens présente un risque de contamination pour lui.

L’intelligence artificielle, en prenant en compte une série de facteurs comme les interactions avec autrui et les conditions de santé de ces personnes, calculera par la suite une probabilité d’infection.

Suivant ce résultat, l’application soumettrait les recommandations appropriées de la santé publique afin de vous protéger et de protéger les autres.

Ainsi, si un utilisateur a côtoyé une personne déclarée positive à la COVID-19, celui-ci sera immédiatement alerté et pourra se placer en isolement afin de briser la chaîne de transmission.