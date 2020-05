Hausse de divorces à prévoir au Québec après le déconfinement

Le Québec pourrait observer une hausse des demandes de divorce à la fin du confinement, estiment des avocates en droit de la famille.

«Certains secteurs ont déjà été déconfinés, donc je vous dirais que ça commence déjà à se mettre en branle», affirme Me Sharon Otis, avocate spécialisée en droit de la famille.

Des records de séparation ont été enregistrés dans plusieurs villes chinoises à la reprise de leurs activités, dans les dernières semaines.

Même s’il lui apparaît difficile d’évaluer la situation, étant donné que les tribunaux sont fermés à l’exception de quelques cas, Me Otis estime avoir autant sinon plus de demandes en séparation de corps qu’elle en a à l’habitude.

Une bombe à retardement

«Les deux facteurs de stress dans un couple sont l’argent et les enfants, dit Me Schirm. Avec la COVID, on a ces deux causes à l’extrême», expose pour sa part Me Sylvie Schirm, avocate en droit de la famille, coach et conciliatrice pour Schirm et Tremblay Avocats, ajoutant qu’il est encore trop tôt pour dresser un réel portrait.

Si certains couples attendent la fin du confinement pour annoncer la nouvelle à leurs enfants et ne pas aggraver leur sentiment d’insécurité, d’autres attendraient un retour à la vie «normale» pour aborder la rupture avec leur partenaire.

«Il y a probablement des femmes qui n’ont pas quitté des relations abusives pour ne pas être dans une maison d’hébergement en confinement avec les enfants, explique Me Schirm. [...] J’ai l’impression qu’il y a beaucoup de femmes qui sont en train d’endurer des situations.»

Resserrer les liens

Le prolongement du confinement pourrait aussi comporter des bienfaits, relate Me Schirm.

«La crise nous fait remettre en question beaucoup de nos valeurs et de nos priorités. Ça nous force à nous questionner [...] Est-ce que ça va ramener les gens à travailler sur leur couple et donner plus de valeur à la famille? peut-être», indique-t-elle.

En Chine, le quotidien Global Times rapportait d’ailleurs, en contrepartie du pic de divorces des suites de la COVID-19, que de jeunes couples regrettant vite leur séparation avaient entamé des démarches de remariage alors que leur certificat de divorce était encore en attente d’impression.

Ni le Directeur de l’État civil ni l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) ne pouvaient fournir des informations sur le nombre de demandes de divorce reçues depuis mars dernier.

Pas de répit pour les avocats

Depuis le début de la crise, les avocates ont vu réapparaître des dossiers inactifs d’ex-conjoints traversant des situations conflictuelles liées à l’autorité parentale, lorsque, par exemple, un des deux partis ne respectait pas les mêmes règles de confinement avec l’enfant ou n’appliquait pas correctement les mesures sanitaires.

Me Sharon Otis, avocate spécialisée en droit de la famille, affirme qu’il s’agit du nerf de la guerre, d’autant plus qu’avec la réouverture des écoles, certains parents n’arrivent pas à s’entendre sur le retour de leur enfant en classe.

Baisse de consultations chez les psychologues

Même si 90% des psychologues du secteur privé se sont tournés vers la vidéoconférence pour effectuer leurs rencontres, la présidente de l’Ordre des psychologues du Québec, Dre Christine Grou, note une baisse de consultations chez ses membres.

«On ne connaît pas exactement les raisons, parce qu’on sait à quel point les besoins en santé mentale sont grands actuellement et vont être grands même après la pandémie», soutient-elle.

Mme Grou émet plusieurs hypothèses pour expliquer cette diminution. Selon elle, les couples se tourneront davantage vers les services de psychologues à la fin du confinement.

Elle indique qu’il est désormais possible de voir son psychologue en personne, selon les règles de distanciation en vigueur et lorsqu’un patient est dans l’impossibilité de pouvoir effectuer des vidéoconférences.

«Il y a énormément de sources de tensions psychologiques actuellement et les impacts vont durer beaucoup plus longtemps que la pandémie», affirme-t-elle.