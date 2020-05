La confusion du fédéral pourrait vous faire perdre votre PCU

La confusion perdure sur l’admissibilité à la Prestation canadienne d’urgence pour les travailleurs qui refusent de retourner au travail.

• À lire aussi: Pas d’ordre de Revenu Canada de fermer les yeux

• À lire aussi: Refus de travail: avez-vous droit à la PCU?

• À lire aussi: Messages contradictoires à Ottawa sur l'admissibilité à la PCU

La ministre fédérale du Revenu Diane Lebouthillier et le premier ministre Justin Trudeau ont affirmé lundi que ces travailleurs demeuraient admissibles à la PCU, selon certaines conditions.

Le président du comité permanent des finances Wayne Easter a quant à lui expliqué que non. Selon lui, si l’employeur rappelle ses employés et que c’est permis pour la province, il faut retourner au travail.

La ministre de l’Emploi Carla Qualtrough a affirmé mardi qu’ils pourraient continuer de recevoir la PCU, mais qu’il faut passer par la CNESST et faire attester que le milieu de travail n’est pas sécuritaire.

TVA Nouvelles a contacté des fonctionnaires qui ne sont pas au courant et le ministère du Revenu qui n’est pas d’accord.

Combien à rembourser?

Les travailleurs qui auront perçu trop d’argent de la part du fédéral devront éventuellement rembourser des sommes. Mais combien exactement? Difficile à dire.

Le député conservateur Alain Rayes voulait savoir si les travailleurs devront rembourser les 2000$ de chaque cycle ou les 500$ par semaine. Il a questionné la ministre du Revenu dont la réponse était peu probante.

«On considère que c’est une période qui est très difficile pour les Canadiens, c’est une période où on doit supporter nos Canadiens, on doit aider les gens à payer leur épicerie et leur loyer. C’est ce dans quoi on s’est engagé, que le gouvernement s’est engagé, c’est ce qu’on va continuer de faire», a répondu Mme Lebouthillier.