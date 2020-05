«Montréal vue comme la peste par tout le Québec»

Toujours hors contrôle à Montréal, la COVID continue de contaminer et de tuer alors qu’ailleurs au Québec, la situation est plutôt stable. Des citoyens et des élus demandent de ne pas lever les barrages routiers, craignant que les Montréalais infectent leur population. Une pétition a même été lancée et le premier ministre Legault a cru bon de faire un appel au calme.

Vous semblez aussi très préoccupés d’après vos commentaires sur la page Facebook du Québec Matin et dites aux Montréalais: Restez chez vous!

«Qui veut aller à Montréal ou qui veut des Montréalais en ce moment?! Personne!» - Nathalie

«S’ils n'écoutent pas pour le 2 mètres comme on peut voir à la télé, ils ne le feront pas plus ailleurs et vont contaminer toute la province, et je ne dis pas que c'est généralisé, mais il ne suffit que d'une seule personne pour en contaminer plusieurs.» - Fracine

«Ben oui il y aura une crainte. Montréal est vue comme la peste actuellement par tout le Québec.» - Marc

«Je ne comprends pas qu'il n'y a pas de lockdown qui ferme le Québec au complet; 1 à 4 semaines que les sorties soient simplement permises en cas de besoin extrême.» - Dominic

«J'habite à l'extérieur de Montréal. Je vous dirais: rester chez vous. C'est trop tôt de vous promener en région. Malgré que ma famille de Montréal me manque beaucoup.» - Vincent

«J'habite à Lac-Mégantic et les gens qui voyagent que ce soit en région ou dans la métropole seront assez intelligents pour prendre les mesures nécessaires s'ils sont contaminés! Pourquoi ne pas faire confiance aux gens et nous pourrions tous se considérer comme des adultes responsables.» - Diane

Complices

«S’ils ouvrent les frontières et permettent au monde de voyager dans la ville où il n’y a pas d’éclosion, c’est que les élus sont des complices du virus.» - Yvon

«Je crois que les régions ne devraient pas accueillir de gens Montréal tant que les cas sont en hausse..... par contre je vois beaucoup de gens ayant des chalets qui font le va-et-vient, et ce, depuis longtemps malgré les contrôles. Mon père songe à partir pour son chalet dans le Bas-du-Fleuve pour l’été, malgré ses 86 ans il se fout de cette pandémie.» - France

«À mon retour, j'en ai des clients de Montréal. Je vais axer sur la quarantaine que les gens ont fait ,tous ceux qui sont en contact que ce soit Montréal ou autre auront à respecter des règles de base. Ayant une clientèle établie, j'opterai pour la prudence en coiffure sera plus exigeant pour nous les travailleurs.» - Danielle

«Quand ils parlent de Montréal, il s’agit de la région de Montréal..... Cela concerne aussi tous les beaux petits 450 de Repentigny , Laval et Longueuil.» Samuel et Christine

Impossible de déprogrammer la peur

«Tant que les rassemblements seront interdits dans les résidences privées au Québec, ce sera impossible de déprogrammer la peur des citoyens.» - Brigitte

«J’habite sur la Côte-Nord pour l’instant, je suis très inquiète avec l’ouverture des barrages routiers la semaine prochaine. Je trouve ceci un peu tôt, mais faut faire confiance à notre gouvernement. Pour l’instant voyager l’été qui s’en vient pas certaine, je songe à reporter mes vacances un peu plus tard.» - Mireille

«Je demeure à Rimouski, originaire du Nouveau-Brunswick où est toute ma famille. C’est certain que je n'irai pas visiter Montréal et je souhaite que les Montréalais restent chez eux. Permettre les visites augmente le risque d'une deuxième vague. - Sandra

« Je demeure à Mirabel et je ne veux pas voir des gens de Montréal par chez nous....pour le moment restez chez vous suivez les consignes après on verra. Désolée, il faut arrêter la propagation. - Nathalie

«Je me demande si c’était les régions qui étaient autant touchées que Montréal si l’île n’était pas fermée pour nous empêcher d’y entrer???» - Lise

Planète Montréal

«Tant et aussi longtemps qu’il va y avoir de nouveaux cas à planète Montréal, on n'en veut pas de visiteurs en région!» - Martin

«CHSLD est le gros facteur. Vous ne dites pas que plusieurs sont testés faussement. On met tous COVID aux patients qui est mal interprétés. Il ne faut pas banaliser, mais n’y empirer. Il est là le problème.» - Éric

«C’est drôle de voir réaction des gens un envers l’autre, mais n’oubliez pas combien de gens de la banlieue viennent travailler dans le grand Montréal et Laval alors vous êtes les premiers à ramener le virus dans vos régions et à contaminer vos familles» - Sylvain

«C'est normal qu'ils soient craintifs. Ils seront heureux d'apprendre que je n'irai pas en région, car moi aussi je suis craintive!» - Josée

«Beaucoup de touristes sont à leur chalet dans les Hautes-Laurentides qui ne respectent pas les consignes, Je n'imagine comment ça va être quand ils vont déconfiner Montréal!» - Claudette