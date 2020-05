Nolinor Aviation achète trois Boeing 737-400

Malgré le fort ralentissement du trafic aérien à cause de la pandémie de COVID-19, Nolinor Aviation a le vent dans le dos et en profite pour se doter de trois avions qui seront les plus gros de sa flotte.

Le transporteur québécois a annoncé mardi l’acquisition de trois Boeing 737-400, qui contiendront 158 sièges chacun en classe économique.

«Le Boeing 737-400 représente un ajout important à notre parc aérien. C’est une façon de moderniser notre offre de services et d’offrir une meilleure performance énergétique. Lorsque la crise sera terminée, Nolinor Aviation sera bien positionnée à la ligne de départ», a affirmé Marco Prud’Homme, le président de Nolinor Aviation, par communiqué.

La compagnie spécialisée dans les vols nolisés et le transport cargo a souligné que ces appareils lui permettront de desservir sans escale des destinations plus éloignées comme les Caraïbes, et ce, en transportant des charges plus importantes.

Elle soutient aussi que le confort sera accru pour les équipes sportives, les orchestres, les congressistes ou les groupes touristiques qui veulent faire appel à ses services

Ces Boeing 737-400 pourraient aussi être loués à d’autres transporteurs aux prises avec des problèmes techniques avec leurs avions.

Nolinor s’est récemment fait connaitre pour avoir fait venir le plus gros avion du monde, l’Antonov 225, au Québec. Ce gigantesque engin s’était posé au début du mois à Mirabel pour livrer des fournitures médicales afin de combattre la pandémie.

La compagnie avait aussi rapatrié des Québécois coincés dans le Sud au début de la crise.

Avant ces achats, elle comptait sur dix appareils, des Boeing 737-200 et 737-300.