Rentrée scolaire des élèves de 5e et 6e année

Les élèves de 5e et 6e année du primaire ont un avant-goût de leur entrée prochaine au niveau secondaire.

C'était à leur tour de retrouver leurs professeurs aujourd'hui, mais dans de nouveaux locaux, et dans une nouvelle école.

À l'école secondaire L'Odyssée-Lafontaine de Chicoutimi, les parents qui venaient reconduire leurs enfants étaient accueillis par des employés sur le terrain de stationnement. Les conducteurs devaient demeurer à l'extérieur.

Avant d'entrer, les enfants faisaient la file pour respecter la distanciation de deux mètres, devaient obligatoirement se nettoyer les mains à l'entrée.

Les élèves sondés étaient heureux de retrouver leurs amis, mais quelques questions subsistaient.

«J'ai peur de me perdre», nous a confié l'une d'elles. «Je suis contente de retrouver mon professeur et mon enseignante, mais on devra respecter la distanciation...»

«C'est sûr que ça va faire drôle d'être dans une grande école sans trop savoir par où passer...», a dit un autre.

«Ça va nous préparer pour le secondaire 1», a renchéri une élève de 5e année.

Le matériel scolaire a été transporté de leur école régulière à leur école temporaire par les professeurs.

«J'espère que tout y sera», disait une mère inquiète de l'absence de matériel.

«Ce sera plus facile pour mon enfant d'avoir le professeur en fac», a indiqué une autre. «Ils ont fait du travail à la maison, mais c'est plus facile de poser des questions directement au professeur!»

La rentrée des élèves de maternelle à la 4e année, hier, a été un succès, aux yeux du syndicat de l'enseignement de Saguenay.

«L'apprentissage est facilité dans une classe de 12 élève», a constaté la présidente du syndicat Aline Beaudoin. «Ce que les enseignants ont vécu hier sert de pratique pour la prochaine rentrée.»

Le syndicat verrait d'un bon oeil le maintien de certaines mesures, et pour le reste, des ajustements pourraient être apportés.

«La distanciation sociale et les heures de récréation différentes peuvent réduire le risque de chamaillage», a noté madame Beaudoin.

«Pour les ajustements, il faudra clarifier certaines conditions de travail, comment comment on sera payés, des choses comme ça...Mais on va travailler ces dossiers au fur et à mesure.»

La présidente dit travailler de concert avec la commission scolaire des Rives-du-Saguenay pour régler ces questions.