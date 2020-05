Sainte-Anne-de-Bellevue dénonce l’abandon de sa ville par le SPVM

Sainte-Anne-de-Bellevue a dénoncé mardi le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) d’abandonner sa ville au profit de ses arrondissements.

Sa mairesse, Paola Hawa, a demandé au SPVM de revoir son plan de déploiement des effectifs policiers, dans lequel la ville de l’ouest de l’île serait délaissée.

La ville défusionnée, qui participe au financement du SPVM au travers d’une quote-part pour les services d’agglomération, a appris que «les effectifs policiers seraient déployés majoritairement dans la ville de Montréal et ses arrondissements, particulièrement dans les parcs La Fontaine, du Mont-Royal et Jean-Drapeau, et qu'ils ne sont donc pas disponibles pour faire respecter les normes de distanciation sociale dans les villes liées».

Or, Sainte-Anne-de-Bellevue serait «une destination touristique d’importance qui attire des visiteurs de la grande région de Montréal» et ne pourrait pas faire respecter les mesures sanitaires contre la pandémie sans avoir suffisamment de policiers sur son territoire.

«Avec l’arrivée des belles journées du printemps et le mercure qui est à la hausse, c’est normal que les gens ressentent le besoin de mettre le nez dehors, a indiqué Paola Hawa, mairesse de Sainte-Anne-de-Bellevue. Malheureusement, nous avons constaté avec regret, au cours des derniers jours, que les gens ne respectent pas les mesures élémentaires de distanciation sociale.»

«Les résidents de Sainte-Anne-de-Bellevue ne sont pas des citoyens de seconde zone. Le conseil d’agglomération de Montréal a le devoir moral d’offrir des services de sécurité publique qui sont équitables pour l’ensemble des citoyens de l’agglomération», a-t-elle ajouté.