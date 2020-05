L'achat local doit se faire en publicité également

La COVID-19 fait mal aux revenus des grands médias, et le Groupe TVA n’y échappe pas.

En dépit d’un «bon premier trimestre», l’entreprise a enjoint les annonceurs et les gouvernements à acheter «local» plutôt que chez les géants du Web, au moment d’effectuer leurs placements publicitaires.

«C’est important que nos annonceurs d’ici et nos gouvernements continuent d’investir dans nos médias. Il en va de la pérennité de nos entreprises», a soutenu la présidente et chef de la direction du Groupe TVA, France Lauzière, mardi, en marge de l’assemblée annuelle de la société.

Les impacts de la pandémie ont été nombreux, a détaillé Mme Lauzière : non seulement TVA Sports s’est vu privé de la majeure partie de son contenu à l’instar de ses concurrentes, mais les revenus publicitaires de l’ensemble des chaînes du Groupe sont touchés. On a également interrompu la plupart des activités de postproduction de la division MELS, et réduit la parution de plusieurs magazines de TVA Publications.

Bon premier trimestre

L’entreprise, une filiale de Québecor, a enregistré des produits d’exploitation de 137,1 millions, en légère hausse de 3 millions par rapport à la même période l’an dernier.

La perte nette attribuable aux actionnaires se chiffre à 700 000 $ (ou 0,02 $ par action), contre une perte nette attribuable aux actionnaires de 6,7 millions (0,16 $ par action) au premier trimestre de 2019.

«Les résultats du premier trimestre ont été positifs (mais) l’impact de la crise s’est fait sentir dans le deuxième trimestre», a déclaré Mme Lauzière.

«Nous nous attendons à des impacts prononcés au cours des prochains mois.»