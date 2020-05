Vidéo controversée : excuses émotives du Dr Arruda

Visiblement ébranlé par la controverse qu’a suscité la publication d’une vidéo rap le montrant en train de danser, le Dr Horacio Arruda a présenté des excuses bien senties aux personnes qui ont pu se sentir blessées, mardi.

«Je peux vous dire que chaque nuit, à deux heures du matin, je regarde les décès et j’ai le cœur qui me tourne. Ça n’a jamais été mon intention de blesser qui ce soit. Et j’ai compris que plus jamais je n’utiliserai les réseaux sociaux dans ce contexte-là», a déclaré le directeur national de santé publique les larmes aux yeux.

Le Dr Horacio Arruda s’est attiré des critiques pour sa désinvolture en s’improvisant danseur dans un vidéoclip du chanteur Rod le Stod.

L'organisme le Refuge des jeunes de Montréal, à qui les fonds amassés par la vidéo devaient être destinés, s'est dissocié de la vidéo. L’organisme n’avait d’ailleurs pas été consulté avant la diffusion de la vidéo.

«J’ai appelé la directrice du Refuge pour m’excuser de la situation», a indiqué le Dr Arruda en conclusion du point de presse de mardi.

Le Dr Arruda a expliqué que la vidéo a été tournée il y a trois semaines et ne devait être destinée, à la base, qu’à quelques personnes.

Après un échange de messages avec l’auteur de la vidéo, le Dr Arruda a accepté qu’elle soit publiée sur Facebook et d’y associer la cause du Refuge pour les jeunes de Montréal, croyant qu’elle serait diffusée à un nombre limité de gens.

«Sans penser une minute que ce serait une collecte de sociofinancement avec les deux vidéos côte à côte comme j’ai vu par après», a-t-il expliqué.